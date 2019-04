El CosmoCaixa ha inaugurat l'exposició 'Miralls, dins i fora de la realitat', on reflexiona sobre les múltiples òptiques de la realitat que poden mostrar els miralls mitjançant la reflexió de la llum i estudia les seves aplicacions matemàtiques i físiques, i podrà visitar-se fins el 26 de gener de 2020.









Ho han explicat aquest divendres en roda de premsa la directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Durán, i el director del CosmoCaixa, Jordi Portabella, en la presentació de la mostra, que ha comptat amb l'assessorament del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) i l'Insitut de Ciències Fotòniques (ICFO), així com amb la col·laboració destacada del projecte Virgo.





Concebuda i produïda de manera íntegra per La Caixa, la mostra pretén interpel·lar l'espectador mitjançant un "objecte d'ús quotidià" com el mirall i que al llarg de la història ha estat molt present en l'art, on ha estat concebut com un element màgic, com ha indicat Duran.





Així mateix, Portabella ha explicat que una particularitat de l'exposició és que "la interacció amb els miralls es produeix amb el propi cos", sense necessitat d'un objecte intermediari que permeti viure l'experiència, com sí que passa en gran part de les mostres del museu.





UN ÚNIC ELEMENT MUSEOGRÀFIC





Els organitzadors han destacat que es tracta d'una mostra inèdita, ja que només "es fa ús d'un sol objecte real" --el mirall-- a través del qual es pretenen explicar fenòmens matemàtics i físics.





A més de realitzar la funció d'objecte, el mirall també permet "explicar relats des d'altres usos", com el de captador i reflector de la llum, ha aclarit Portabella.





LES MATEMÀTIQUES PER A EXPLICAR LA REALITAT





Fent honor a l'esperit de divulgació científica del museu, el director del CosmoCaixa ha assenyalat que es tracta d'una mostra "profundament matemàtica" que mitjançant l'anàlisi de la llei de la reflexió, que es produeix entre els miralls i la llum, pretén explicar la realitat i la seva aplicació en el món de la física.





Mitjançant l'estímul de la imaginació i amb la ciència com a base conceptual, la mostra pretén "suscitar preguntes insòlites" a través de la confrontació de les diferents realitats reflectides en els múltiples miralls.





TRAVESSAR EL MIRALL





L'exposició està estructurada en dues parts que s'uneixen a través d'un calidoscopi construït a escala humana que permet al visitant "creuar el mirall", emulant la famosa història de Lewis Carroll, 'Alícia al País de les Meravelles', segons han explicat els organitzadors.





El primer tram de l'exposició es converteix en una part "accessible i experimental" en què el públic pot interactuar directament amb tota tipologia de miralls --plans, corbes, caleidoscòpics-- i reflexionar sobre les seves aplicacions matemàtiques.





La segona part està dedicada exclusivament a la llei de la reflexió i la llum es converteix en la protagonista, amb la presència destacada d'un interferòmetre cedit pels investigadors del projecte Verge, un instrument que ajuda a "captar les ones gravitacionals de l'espai".





Al llarg de l'exposició es poden trobar panells informatius que expliquen al públic el fenomen que estan observant, així com tot tipus de referències culturals, des de projeccions de fragments de pel·lícules fins referències a obres literàries.