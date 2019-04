El consum d'alcohol provoca ganes de menjar

Una nova investigació en ratolins suggereix que un circuit compartit en el cervell podria ser una de les raons per les quals beure en excés i el "menjar escombraries" amb alt contingut de greix van de la mà.





Així ho han provat els investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de l'Estat de Pennsylvania, que expliquen que "l'obesitat i l'alcoholisme poden estar relacionats amb que el consum excessiu de dietes riques en greix i l'abús d'alcohol poden utilitzar el mateix circuit cerebral ".









L'equip va estudiar els patrons d'alimentació i beguda de tres grups de ratolins mascles adults primerencs.





Un grup va tenir accés estable a una dieta alta en greixos i accés limitat a l'aigua potable barrejada amb alcohol (quatre hores per dia, quatre dies a la setmana), un segon grup va seguir una dieta normal per rosegadors i el mateix accés limitat a la beguda alcohòlica, mentre un tercer grup va tenir accés limitat tant a la dieta alta en greixos (amb una dieta normal durant els períodes de no accés) com a la beguda alcohòlica.





INCREMENT DE LA PROPORCIÓ D'ALCOHOL A AIGUA POTABLE





L'equip d'investigació va incrementar gradualment la proporció d'alcohol a aigua potable de 10 a 20 per cent en el transcurs de vuit setmanes. A tots els animals també se'ls va oferir accés total a l'aigua potable durant tot l'assaig.





El grup de dieta de afartaments va mostrar un augment de pes i un cicle de pèrdua de pes associats amb menjar en excés. Aquests ratolins també van beure més alcohol que aigua durant el seu període d'accés, mostrant una clara preferència per l'alcohol. Els altres grups van beure menys alcohol que el grup de dieta de afartaments.





Tot i que no s'han estudiat els resultats a llarg termini en éssers humans, els obtinguts per aquest estudi suggereixen que limitar l'accés a aliments amb alt contingut de greix promou patrons d'alimentació similars als afartaments, que al seu torn activen el cervell per consumir alcohol .





"Donada la creixent taxa de consum excessiu d'alcohol i les taxes d'obesitat en general, creiem que aquest nou model de ratolí serà d'importància crítica en el futur pròxim", avança Caitlin Coker, primera autora de l'estudi, que ha estat presentat a la reunió anual de la Societat Americana de Fisiologia (APS), a Orlando (Estats Units).