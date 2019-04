En Comú Podem proposa un referèndum per finalitzar amb la monarquia

El candidat d'En Comú Podem (ECP) per Barcelona a les eleccions generals, Jaume Asens, ha proposat aquest diumenge realitzar un referèndum sobre la monarquia a tot Espanya, a més d'un altre a Catalunya per decidir el seu futur polític.









L'acte ha tingut lloc a la rambla del Carme de Barcelona, coincidint amb l'aniversari de la II República.





Asens ha expressat que, mentre no es pugui dur a terme aquest referèndum que proposen sobre la monarquia, volen obligar-la, per llei, a què se sotmeti al principi de legalitat, que "prohibeixi de forma expressa un discurs" com el que es va produir el 3 de octurbre despúes de l'1-0.





ADA COLAU CRITICA AL PSOE





A l'acte també ha comparegut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha afirmat que al PSOE li "tremolen les cames davant els abusos d'una monarquia caduca que definitivament s'ha de sotmetre a un referèndum".