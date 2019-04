Investiguen 17 capellans a Catalunya, tots pertanyen al Seminari Poble de Déu

El Vaticà ha portat als tribunals eclesiàstics a 17 capellans a Catalunya, tots relacionats amb el Seminari Poble de Déu (SPD), que va operar entre 1977 i 2017, amb la particularitat que permetia la pràctica del sexe sense considerar pecat.









Les diòcesis de Barcelona i de Vic han suspès de les seves funcions públiques a quatre sacerdots i un diaca del Seminari Poble de Déu, que estan sent investigats per la Congregació per a la Doctrina de la Fe.





Les diòcesis catalanes, reunides a la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), han explicat que els sacerdots estan sent investigats "pel que fa a les seves opinions doctrinals i a la seva aplicació en la vida cristiana"





REACCIÓ DE LES DIÒCESI CATALANES





Les diòcesis implicades no han respost igual a la suspensió cautelar que ha ordenat el tribunal canònic de Vic: en els bisbats de Tarragona, Lleida i la Seu d'Urgell, els capellans investigats segueixen exercint.





"Algunes diòcesi no ho han aplicat perquè està sub judice", expliquen fonts de l'Arquebisbat, i subratllen que la suspensió és una mesura de precaució, que serà el tribunal eclesiàstic qui decideixi les mesures definitives i que s'ha de respectar la presumpció d'innocència dels 17 investigats.





Les diòcesis catalanes han demanat en el seu comunicat esperar a la decisió del tribunal canònic i "preservar el dret a la bona fama i a la presumpció d'innocència" dels implicats.





Asseguren que els bisbats "sempre han aplicat escrupolosament el que estableix la Santa Seu en aquests casos" i que, si es descobreixen indicis de responsabilitat penal, ho comunicaran a la justícia ordinària.