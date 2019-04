Puigdemont pactarà amb Sánchez quan "no negui" l'autodeterminació

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha remarcat aquest diumenge que tan sols negociar una possible investidura després de les eleccions generals si per l'altra banda hi ha la "condició indispensable" de no negar i, per tant, reconèixer, el dret a l'autodeterminació.









Puigdemont ha mantingut una reunió amb els candidats de JxCat a Waterloo, on ha afirmat que "per poder respectar el dret a l'autodeterminació és necessari que no es negui. Si volen dialogar, demanem reconeixement", ha concretat.





L'expresident català ha reiterat l'oferiment al líder d'ERC, Oriol Junqueras, perquè encapçali una candidatura unitària de l'independentisme a les europees, destacant que fins que es tanqui el termini per presentar "l'oferta d'unitat sempre serà vigent".





"La unitat és el que toca avui. Tot i que hi hagi dificultats en els partits, al final la gent fa i demana unitat", ha conclòs sobre el tema.