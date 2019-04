Zidane desconvoca a Reguilón, Mariano i Brahim per decisió tècnica

El Reial Madrid visitarà el proper dilluns l'estadi de Butarque -feu del Leganés- per enfrontar-se al conjunt Pepinero a falta de set jornades perquè s'acabi el campionat en el duel que tancarà la data nombre trenta-dos.









Per al partit, el tècnic gal ha oficialitzat aquest diumenge la convocatòria, en la qual no apareixen ni Mariano, ni Reguilón ni Brahim, segons sembla, per una decisió tècnica.





D'altra banda, cal destacar que al Reial Madrid li falten tres pesos pesants de la plantilla; Courtois, Ramos i Toni Kroos que, per lesió, no podran acompanyar la resta dels seus companys en un partit que no té molt en joc per als blancs i sí per als locals.





D'aquesta manera, la llista per enfrontar-se al Leganés queda confeccionada de la manera a falta de descartar un jugador:





Porters: Keylor Navas, Luca i Altube.





Defenses: Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo i Odriozola.





Migcampistes: Modric, Casemiro, Valverde, M. Llorente, Asensio, Isco i Ceballos.





Davanters: Benzema, Bale i Lucas Vázquez.