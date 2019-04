El PP de Casado no convenç i el seu electorat tendeix a la indecisió o l'abstenció

El Partit Popular cau en estimació de vots sense donar símptomes de recuperar-se i Pablo Casado no aconsegueix convèncer el seu electorat, que tendeix a la indecisió o l'abstenció en les pròximes eleccions generals del 28 d'abril.









Així ho indica la setena entrega del 'tracking' d'IMOP Insights per a 'El Conficencial', que assenyala que el partit de Casado té un 18,6 per cent de suport, un descens de 0,8 punts respecte a l'enquesta anterior i de 14,5 punts en comparació de les eleccions de 2016.





Segons aquestes dades, el PP passaria a tenir 68 escons, dos menys que en l'onada anterior i la meitat que fa tres anys. En dues setmanes, hauria perdut fins a 700.000 electors potencials.





Això contrasta amb la relativa sostenibilitat dels seus adversaris. La distància respecte al PSOE ha passat de 8,4 punts a 12,4 punts, i sobre Ciutadans s'ha reduït de 7,6 a 2,8 punts.





Els socialistes es mantenen en els 135 escons, que sumats als 34 de Pablo Iglesias, els tres de Compromís i els sis dels nacionalistes bascos superarien la majoria absoluta.





El vot de l'esquerra supera el de la dreta, amb un 44,4 per cent per a PSOE i Unides Podem, enfront del 43,3 per cent de PP, Cs i Vox.





IMOP destaca que els votants que perd el PP no necessàriament marxen a Cs o Vox, sinó que es mouen entre la indecisió o una possible abstenció.





Les dades mostren clarament que l'electorat popular ha entrat en dubte o, potser, en un cert desànim. Aquest segment se situa en el 18,2 per cent, el percentatge més elevat de tots els partits.