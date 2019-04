Sánchez promet seguir apujant les pensions segons l'IPC

El president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dilluns a que les pensions se segueixin revaloritzant d'acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) i a "revitalitzar" el sistema nacional d'assistència a les persones dependents, si es manté al capdavant de l'Executiu en la pròxima legislatura.









Davant uns 300 jubilats congregats al centre municipal de majors Juan Muñoz, aixecat sobre uns terrenys que el gentilhome de Leganés Juan Muñoz va donar al segle XVI perquè es construís un hospital per als pobres, Sánchez també ha promès tornar a plantejar l'eliminació del copagament farmacèutic per als jubilats amb pensions més baixes, una mesura inclosa en el projecte tombat de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019.





Com ja ha anunciat en ocasions anteriors, Sánchez ha reiterat el seu compromís de promoure una reforma de la Constitució per blindar el sistema públic de pensions, en el sentit de garantir que les pensions s'han d'anar actualitzant segons el cost de la vida.





L'enfortiment del sistema nacional de dependència ho faria, ha concretat, augmentant gairebé en un 50 per cent l'aportació de l'Administració General de l'Estat a aquest servei, que es finança en col·laboració amb les comunitats autònomes i que pot, segons Sánchez, ser un motor de creació d'ocupació. Aquesta era una altra mesura inclosa en el frustrat projecte de pressupostos que va elaborar Sánchez.





El president ha tret pit de com, malgrat les dificultats de governar amb tan sols 84 diputats, el seu Executiu ha estat capaç de revaloritzar les pensions segons l'IPC o de recuperar les cotitzacions a la Seguretat Social de les dones que tenen cura de persones dependents . De manera que ha animat al públic a imaginar el que un Govern del PSOE podria fer amb una majoria parlamentària més àmplia.





El president ha subratllat que una de les principals diferències entre el PSOE i "la dreta", a la qual s'entesta a presentar com un bloc homogeni amb tres sigles, és que aquests últims volen "progressar uns pocs a costa de la majoria". "Nosaltres, que ningú quedi enrere. Si avancem, avancem tots i fem una mà als que més ho necessiten", ha destacat.





Sánchez també ha reconegut que les seves mesures socials costen diners, però en qualsevol cas "menys que el disbarat de les autopistes rescatades" que es van construir en l'etapa del PP.