Els casos de xarampió han crescut un 300 per cent a tot el món entre gener i març de 2019, fins als 112.000, mentre que en el mateix període de l'any passat es van produir tot just 28.000, segons dades preliminars de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) publicades aquest dilluns.









Si bé les dades són provisionals i encara no estan complets, l'OMS reconeix que hi ha una tendència "clara" a l'alça. Fins a la data, s'han reportat casos en 170 països, en comparació amb els 163 del primer trimestre del 2018. Els diagnòstics s'han disparat un 700 per cent a l'Àfrica, un 300 per cent a Europa, un cent per cent a l'Orient Mitjà, un 60 per cent a Amèrica i un 40 per cent a Àsia.





L'OMS alerta que molts països es troben immersos en importants brots de xarampió, i en totes les regions del món es registren augments sostinguts de casos. Els brots actuals inclouen la República Democràtica del Congo, Etiòpia, Geòrgia, Kazakhstan, Kirguizistan, Madagascar, Myanmar, Filipines, Sudan, Tailàndia i Ucraïna, que causen moltes morts, sobretot entre els nens petits.





En els últims mesos, el nombre de casos també ha augmentat en països amb una alta cobertura general de vacunació, com els Estats Units, així com Israel, Tailàndia i Tunísia, ja que la malaltia s'ha propagat ràpidament entre grups de persones no vacunades.





El xarampió és una de les malalties més contagioses del món, i pot ser "extremadament greu", adverteix l'OMS. En 2017, l'any més recent per al qual es disposa d'estimacions, va causar prop de 110.000 morts. "Fins i tot en els països d'ingressos alts, les complicacions tenen com a resultat l'hospitalització en fins a una quarta part dels casos, i poden portar a una discapacitat de per vida, des dany cerebral i ceguesa fins pèrdua d'audició", assenyala l'OMS.





La malaltia es pot prevenir gairebé per complet mitjançant dues dosis d'una vacuna segura i eficaç. No obstant això, durant diversos anys, la cobertura mundial amb la primera dosi de la vacuna contra el xarampió s'ha estancat en un 85 per cent. "Aquesta xifra és encara inferior al 95 per cent necessari per prevenir brots, i deixa a moltes persones, en moltes comunitats, en situació de risc. La cobertura de la segona dosi, si bé augmenta, se situa en el 67 per cent", quantifica l'organisme.