El Tribunal Suprem no admet la querella de Vox contra Torra sobre les declaracions sobre la 'via eslovena'

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha admès a tràmit la querella presentada per Vox contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte de provocació, conspiració o proposició per a la rebel·lió en relació a la defensa de la 'via eslovena 'per a Catalunya que aquest va realitzar a Brussel·les el passat 8 de desembre. L'alt tribunal estima que els fets denunciats no constitueixen cap il·lícit penal.









Així, la sentència assenyala que "l'expressió d'una opció política teòrica pel model eslovè, pot semblar absurda, irritant i imprudent a Catalunya, però queda emparada per la llibertat d'expressió i, encara més en el context de la retòrica amb la qual alguns polítics s'expressen davant els mitjans de comunicació, ja que és evident que l'expressió d'opinions gaudeix d'un major marge de llibertat que troba el seu únic límit en la protecció de l'honor i de la integritat moral davant de la burla, l'escarni o la degradació intolerables".