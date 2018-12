Catalunya i el camí eslovè a la secessió

Fa uns dies, el president de la Generalitat, Quim Torra, va parlar d'una "via eslovena cap a la independència" de Catalunya. Més enllà que això fos viable, convé repassar els fets que van envoltar el procés eslovè i els seus efectes col·laterals durant el període de desmembrament iugoslava (1991-1999).





Eslovènia va ser el primer dels països que es van separar de Iugoslàvia. Això va concatenar les declaracions d'independència --una després altra-- de totes les repúbliques i un territori autònom (Kosovo) que formaven part de la República Democràtica Federal de Iugoslàvia. Aquesta va ser constituïda en primera instància al final de la Segona Guerra Mundial, i va estar sota la conducció política i el comandament militar del mariscal Tito durant 1953-1980.





La declaració d'independència eslovena de juny de 1991 no va ser pacífica. Va provocar una reacció immediata de l'exèrcit iugoslau i això va causar més de 70 morts a la mateixa Eslovènia (l'anomenada 'guerra dels 10 dies'). Sent aquesta declaració la directa responsable de tan tràgic resultat, aquest no va ser el més greu. Sí que ho va ser com a desencadenant del procés de desintegració política i territorial en una terra 'predisposada' històricament per a la carnisseria que va seguir. El desastre eslovena va continuar a Croàcia, on va comportar una despietada guerra civil, i el primer cas de 'neteja ètnica' que es va produir a Europa en la postguerra mundial. Pel que fa a Bòsnia va assumir la forma d'un veritable genocidi amb gairebé cent mil morts. A la sèrie de massacres massives a Kosovo només van posar fi als bombardejos 'dissuasius' de l'OTAN a Sèrbia.





L'any 2000, un dels coautors d'aquest article va publicar un llibre en català (La Desintegració de Iugoslàvia) en el qual es escometia la tasca d'explicar el com i el perquè de la desintegració de Iugoslàvia, al que havia conduït en un primer moment la declaració unilateral d'independència d'Eslovènia. Tot i que el llibre va tenir alguna difusió en el món acadèmic, i fins i tot va ser citat profusament per l'influent historiador nacionalista Joan B. Culla i Clara, la seva repercussió mediàtica va ser escassa. Potser el llibre podria haver estat llegit llavors com una poderosa senyal d'advertència. Gairebé vint anys després, i atès que la lliçó que s'analitzava llavors no s'ha comprès ni entès en absolut, serveixin les nostres presents reflexions per prosseguir en la tasca de donar una mica de llum a tan devastador assumpte.





El llibre s'ocupava de dos assumptes principals, de caràcter extern i intern. Primer: La comunitat internacional va defensar la pervivència de l'estat iugoslau, fins i tot quan la sang va començar a fluir. Tal suport es va perllongar fins que les proves del genocidi comès pels paramilitars serbis es van fer evidents. Segon: la defensa de la unitat iugoslava es va deixar en mans de l'exèrcit federal iugoslau, una institució controlada per comandaments serbis.





Cal recordar que el partit comunista de Iugoslàvia, que havia controlat les institucions polítiques de la federació, va esdevenir el partit comunista de Sèrbia. La etnitizació partidista va convertir al partit comunista en una organització promotora d'un tipus de secessió sèrbia, tot i proclamar que afavoria la continuïtat d'una Iugoslàvia unida. En realitat, i en les ments del secretari general Slobodan Milosevic (1941-2006) i de l'entorn corifeu que li assessorava, amb la secessió d'Eslovènia es va posar en pràctica el Pla B consistent en agrupar tots els territoris serbis en el projecte irredentista i pannacionalista de la Gran Sèrbia.





A mesura que el conflicte es va estendre, i una rere l'altra les repúbliques van declarar les seves aspiracions per la independència, el projecte de la gran Sèrbia es va tornar prioritari, encara que els antics defensors de la Iugoslàvia unida l'havien rebutjat. En lloc de respectar el principi establert pel dret romà del uti possidetis iure, i adoptat per altres secessionistes, particularment els eslovens i fins als nacionalistes croats abans de la partició de Bòsnia, el projecte preveia establir territoris de puresa ètnica sèrbia dins d'àrees tradicionalment mixtes. Territoris, en suma, en els quals durant segles havien coexistit diferents comunitats ètnic-religioses, i que sovint s'havien mantingut com a comunitats estructurades laicament.





Un cop establert la república independent d'Eslovènia, un gran nombre de ciutadans iugoslaus residents al territori eslovè es van trobar de la nit al dia sense nacionalitat ni passaport. Una situació de desemparament analitzada per acadèmics experts com Brad Blitz. Què passaria hipotèticament amb un procedir semblant en el cas català? Certament un nou estat independent crearia automàticament un problema de nacionalitat (catalana i / o espanyola) per a un nombre molt considerable de residents a Catalunya. Però la pregunta crucial és: ¿es mantindria la tradicional tolerància intercultural catalana (Conversi & Jeram, 2017 ), o s'optaria per l'exemple eslovè? Amb un president etnicista com Torra, ja s'ha propagat la divisió entre catalans supremacistes i catalans mestissos (Moreno, 2017). Per als etnicistes catalans, quines alternatives podrien oferir-se als immigrants tant d'altres regions d'Espanya com de fora?





Hi ha altres derivacions culturals o lúdiques, però de gran pes identitari i mobilització ètnica. El futbol va representar un element d'aglutinació també per extremistes radicals croats, eslovens i, sobretot, serbis. Per exemple, les tropes paramilitars del serbi (nascut a Eslovènia) Arkan, també conegut com Arkan, van ser responsables la neteja ètnica a Bòsnia, Croàcia i Kosovo. El mateix Arkan va assassinar fredament a milers de ciutadans indefensos i bona part dels seus seguidors violadors es van reclutar originalment en els estadis entre els fanàtics de l'Estrella Roja de Belgrad. Afortunadament, és absurd comparar als aficionats pacífics i disciplinats de qualsevol equip català o espanyol amb les bandes de criminals malvats i embogit als Balcans. Però cal subratllar el context popular de suport a aquests crims que ningú podria haver sospitat que poguessin ocórrer fa unes poques dècades en un territori del Vell Continent, fins i tot entre els que vivien a la península balcànica.





El govern eslovè va convocar a les urnes el 23 de desembre de 1990 als residents d'Eslovènia perquè decidissin en referèndum la seva independència. El referèndum va ser aprovat per una gran majoria, amb el 88,5% dels vots emesos i un participació del 93,2% del cens electoral. El govern eslovè sabia molt bé que el govern central faria servir l'exèrcit federal (JNA) per defensar la integritat territorial de Iugoslàvia, de manera que es va preparar utilitzant les forces constitucionalment reconegudes de les milícies o forces territorials de defensa territorial (Teritorijalna odbrana o TO). Aquestes van ser establertes el 1969 davant d'una hipotètica invasió soviètica i estaven inspirades en els grups de resistència durant la guerra d'alliberament contra les forces feixistes i nazis a la Segona Guerra Mundial. Alguns observadors han fet observar altres semblants entre els dos processos de secessió respecte a la policia autonòmica dels Mossos d'Esquadra. Convé puntualitzar que les milícies territorials eslovenes van córrer el risc de ser reemplaçades per un sistema de defensa centralitzat a Belgrad i, per tant, haurien estat desarmades i subordinades a la JNA. El primer acte de guerra vi d'aquest intent. Les semblances de les dues situacions a Eslovènia i Catalunya no podrien ser més dispars sobre això.





Finalment, cal subratllar un fet molt preocupant. Mentre que la desintegració de Iugoslàvia va ocórrer en un període de sòlida i profunda estabilitat internacional, i quan la globalització neoliberal ja havia començat a soscavar el teixit comunitari i social de Iugoslàvia, l'augment combinat del secessionisme català, del neo-conservadorisme etnicista i el neo-franquisme de Vox a Espanya succeeixen en un període extremadament incert i turbulent caracteritzat per una creixent inestabilitat internacional sota l'ègida del trumpisme i el seu ambaixador ideològic a Europa, Steve Bannon.





És descoratjador que l'actual president en exercici de la Generalitat passi per alt les implicacions abans assenyalades del camí eslovè a la secessió. Confiem que aquesta aportació escrita contribueixi, en la mesura de les seves possibilitats, a conscienciar persones de pau al Principat i el conjunt d'Espanya. No és moment de jugar amb l'ús espuri de la història per aconseguir metes polítiques que només poden provocar destrucció i mort.





Recordem que el nacionalisme (estatalista o sense estat) és un procés acumulatiu, d'oposició i de contrast impulsat per emocions impredictibles, profundes i fàcilment manipulables. La seva trajectòria mai no pot definir-se per endavant, ni és la continuació lineal del nostre present. Catalunya no és Eslovènia, ni Espanya és el que Iugoslàvia va ser abans de la seva desaparició. Però l'augment del nacionalisme ètnic representa una amenaça real, difícil de combatre, del qual sempre hem de ser conscients i que ha de ser estudiat i observat amb atenció.





Daniele Conversi

Professor d'Investigació Ikerbasque a la Universitat del País Basc (UPV / EHU)

Luis Moreno

Professor d'Investigació a l'Institut de Polítiques i Béns Públics (CSIC)