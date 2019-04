Iglesias diu que el PSOE li va prendre el pèl per no complir el que havia acordat

El secretari general de Podemos i candidat a la Presidència del Govern d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha acusat el PSOE d'haver-li "pres el pèl" a la seva formació perquè després de donar-los suport en la moció de censura a Mariano Rajoy, quan va obtenir els seus vots en el Congrés no va complir amb l'acord que van signar. Per això ha demanat el vot, per poder "canviar les coses governant".









En un míting a Nalda (La Rioja), i acompanyat per la candidata d'Unides Podem al Congrés per la Rioja, Edith Pérez, i el candidat d'Unides Podem al Senat, Diego Mendiola, el líder morat ha demanat que els votants progressistes els donin les "forces" per arribar a l'Executiu perquè d'aquesta manera "alguns pocavergonyes van a haver de pagar impostos".





"Les coses es canvien governant, ens han pres el pèl perquè no estàvem al Govern (...). Signen un acord amb tu, et donen la raó en moltes coses, i una vegada que tenen els teus vots al Parlament, no compleixen ", ha indicat, per insistir que en política" no cal fiar-se de ningú, només de les correlacions de forces que et dóna la gent".





En aquest punt, ha recordat un cop més que el que sí que van aconseguir va ser que s'aprovés l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins als 900 euros, i que va ser possible gràcies al poder que els van donar els 5 milions de vots.