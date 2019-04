Casado acusa Sánchez de donar suport a la sedició

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern central, Pablo Casado, ha acusat aquest dimarts el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez d'estar "patrocinant la sedició" en "seguir dialogant" amb els independentistes catalans i no rebutjar indults als líders del procés que estan sent jutjats en aquest moment pel Tribunal Suprem, en el cas que se'ls condemnés.









Així s'ha pronunciat en un acte a Ciudad Real davant més de mil persones -segons els organitzadors-, en què també han participat el president del PP castellanomanxec i candidat a la presidència regional, Paco Núñez, la candidata per Ciudad Real al Congrés i exalcaldessa de la ciutat, Rosa Romero, i l'actual candidat a l'Alcaldia, Francisco Cañizares. Entre els presents es trobava també el candidat del PP per Huelva al Congrés, Juan José Cortes.





En el seu discurs, Casado ha fet al·lusió als últims boicots que han patit PP, Cs i Vox en actes de campanya i ha afirmat que estan veient que la "tònica dominant" és "la pèrdua de llibertats". "El meu major solidaritat amb Rivera i Abascal. No es pot tolerar la violència, la intimidació, el xantatge i les amenaces en democràcia", ha proclamat, per afegir que li resulta "decebedor" que el Govern del PSOE "el condemni amb la boca petita i no posi mesures clares".





En aquest punt, s'ha mostrat partidari d'il·legalitzar les associacions i organitzacions que encoratgin la violència. "Aplicaré la llei de partits per il·legalitzar la kale borroka al País Basc i Catalunya. S'ha acabat la violència al carrer", ha exclamat, per afegir que si arriba a Moncloa també prohibirà la convocatòria d'homenatges a etarres i exigirà que per accedir a un grau penitenciari hagin de col·laborar amb les víctimes.





Casado ha afirmat que Sánchez "no està posant ordre a la seguretat". "Pedro Sánchez està no només no evitant sinó patrocinant la sedició en seguir dialogant amb aquests Torras, que els lliuren documents que oculten, en estar demanant suport als reals decrets amb Otegi, o en no estar rebutjant indults a aquells que segueixen en un procés d'independència a Catalunya ", ha proclamat.