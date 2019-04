Dos afiliats del sector 'crític' de Ciutadans (Cs) Cantàbria han dirigit un escrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades sol·licitant l'inici de procediment sancionador per considerar que s'ha produït "un tractament il·lícit" per part del partit de dades personals.









Aquesta denúncia es produeix després de la plantejada el passat mes de març per José López, rival de Félix Álvarez a les primàries per elegir el cap de llista a les eleccions regionals, sobre possibles irregularitats en les votacions telemàtiques, que la Comissió de Garanties del partit descartar, confirmant la victòria d'Álvarez.





En l'escrit a l'Agència, datat el 15 d'abril i signat per Antonio Camacho, que formava part de la candidatura de José López, i Luis Jesús Camacho, s'apunta al delegat de Protecció de Dades de Ciutadans i a la Comissió Disciplinària del partit com responsables de fets que, segons la seva opinió, són constitutius de "infraccions" als drets individuals i col·lectius a la protecció de dades personals.





Així, argumenten que s'ha produït una "intromissió" en xats privats per obrir expedients disciplinaris als afiliats, utilitzant-se per a això "dades de caràcter personal i no autoritzats"; control de les claus dels afiliats; i falta de denúncia per Ciutadans davant aquesta Agència després de detectar "atacs informàtics".





Respecte al primer punt, assenyalen que Cs "manté una xarxa de delators i informants" de l'activitat privada dels afiliats i de les seves "opinions personals" sobre aspectes polítics que s'expressen en xats privats i que, "de no ser proclius a la cúpula del partit a Cantàbria, suposa l'obertura d'expedients sancionadors que poden portar a l'expulsió".





Pel que fa al segon, assenyalen que el control de les claus i que "les votacions telemàtiques eren un frau" era "una veu que corria entre els afiliats", per les denúncies que anteriorment s'havia produït.





"Ciutadans incompleix tota normativa aplicable al tractament de les dades personals, no ha informat de la identitat del Delegat de Protecció de Dades, ni als fins a què es destinen les dades personals dels afiliats", asseguren.





Una de les proves, segons diuen, d'aquesta forma d'actuar és "la concentració" de vots emesos a favor del candidat del "aparell" a Cantàbria, Félix Álvarez, des de diverses IPs amb fins "20 vots" una d'elles, tal com al seu dia va denunciar López, una cosa que segons la seva opinió "només" es pot fer "coneixent les claus personals".





En tercer lloc, destaquen la "falta de denúncia" de Ciutadans davant l'Agència després de detectar "atacs informàtics", cosa que estan "obligats" a fer els responsables de dades quan tinguin coneixement de la comissió d'una infracció contra la protecció dels mateixos.





Per aquests motius, entenen que hi ha hagut un "tractament il·lícit" de les dades personals per a fins que "no han estat legítims" i sol·liciten a l'Agència que es dicti acord d'iniciació del procediment sancionador amb la finalitat de "tallar" aquest tipus de actuacions.