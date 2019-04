Andorra és el país amb més ciclistes professionals del món

Joaquim Purito Rodríguez va obrir el camí fa un temps en convertir-se en el primer ciclista professional que s'instal·lava al país per tal de gaudir de les condicions d'entrenament del Principat. Ara, uns anys després, Andorra ja és l'estat del món amb més ciclistes professionals.









La Federació Andorrana de Ciclisme ja ha expedit 45 llicències per aquesta temporada 2019 (a més de tres de director d'equip, auxiliars tècnics o entrenadors), i encara se n'estan tramitant unes quantes més, per tant, el nombre total de ciclistes residents podrien superar la seixantena, i superar així Mònaco, que fins ara era el rei en aquesta classificació, informa el 'Diari d'Andorra'.





Més enllà de l'entorn per entrenar-se que ofereixen les muntanyes d'Andorra i els beneficis fiscals respecte als països d'orígen, un dels aspectes que ha fet que el país guanyi terreny respecte l'altre Principat és el preu de les llicències a un i altre lloc. A Andorra, una llicència de corredor professional té un cost de 610 euros anuals, mentre que a Mònaco el preu és de gairebé 2.000, concretament 1.950, i això que la FAC va apujar el preu per aquest any en 170 euros.





Aquest increment va portar algunes crítiques a les xarxes socials, però tot i això, s'ha incrementat el número de corredors residents dels 39 de l'any passat als –de moment– 45 que hi ha a hores d'ara a l'espera d’acabar de tramitar algunes llicències més.





A més, des d’aquest any, la federació demana també un aval de 7.500 francs suïssos a cadascun dels ciclistes que demana una llicència com a fiança per si apareix algun cas de dopatge com el que al 2017 va esquitxar el resident André Cardoso.





Entre els nous fitxatges d'Andorra per aquest 2019, destaca la presència del gal Julian Alaphilippe, la gran esperança francesa perquè un dels seus torni a conquerir un Tour de França per primer cop des del 1985, quan ho va fer Bernard Hinault.





Enguany també s'han traslladat a Andorra noms de futur com l'espanyol Ivan García Cortina o el rus Pavel Sivakoc, i d'altres més veterans com Michael Woods o Robert Gesink. A més, seguiran al Principat estrelles com els bessons Adam i Simon Yates, Dan Martin, Esteban Chaves, Enric Mas, David de la Cruz, o el campió del món de contrarellotge, l'australià de l'equip BMC Rohan Dennis.