L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha considerat aquest dimecres "injustificadament restrictiu" el nou Reglament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre els serveis urbans de VTC que, entre altres aspectes, estableix un termini mínim de 60 minuts de precontractació.









En un comunicat aquest dimecres, assegura que el reglament és injustificadament restrictiu amb la competència, i "discrimina entre operadors i generarà greus perjudicis per als usuaris".





L'ACCO ha fet públic el seu Informe de Regulació 39/2019 sobre el Reglament pel qual s'estableixen les condicions d'explotació de les autoritzacions de transport de viatgers en vehicles a conductor fins a nou places (VTC) quan es presten el serveis urbans en l'àmbit l'AMB, aprovat inicialment el passat dia 26 de febrer de 2019 pel Consell Metropolità de l'ens.





Segons el parer de l'ACCO, aquesta norma introdueix restriccions i càrregues addicionals a la prestació de serveis urbans de VTC dins de l'àmbit geogràfic de l'AMB, que s'afegeixen a les imposades per la normativa estatal i catalana i, per aquest motiu, intensifiquen l'abast restrictiu de la regulació aplicable a l'activitat.





"Tot això debilita, encara més, les pressions competitives que han vingut exercint durant els últims temps els operadors de VTC respecte del sector del taxi, el qual ha estat tradicionalment preservat de la competència", raona.





Pel que fa a les mesures concretes que estableix el Reglament de l'AMB, l'ACCO considera que l'establiment d'un termini mínim de 60 minuts entre la contractació i la prestació efectiva del servei "perjudica greument els usuaris i no es troba justificada en base a cap raó d'interès general o motiu legítim".





Lamenta que la mesura és discriminatòria perquè no s'aplica al sector del taxi, que també presta serveis en el segment de la precontractació.





També apunta que l'establiment d'un registre de vehicles d'àmbit metropolità, configurat com un requisit d'accés per poder prestar serveis urbans de VTC dificulta, encara més, la prestació dels serveis urbans de VTC durant el període transitori de quatre anys previst legalment.





Segons la resolució, el reglament de l'AMB també altera la competència existent entre els mateixos operadors de VTC ja que estableix un tracte discriminatori injustificat entre aquests --aplicació o no de les normes relatives a descansos setmanal i horaris, així com determinats requisits dels vehicles-- en funció del moment en què han obtingut l'autorització.





Per aquests motius, l'ACCO recomana la no aprovació definitiva del Reglament sobre els serveis urbans de VTC per part del Consell Metropolità de l'AMB.