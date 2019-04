El ple del Parlament Europeu ha donat suport aquest dimecres la normativa que obligaria a companyies d'Internet com Facebook o Youtube a retirar continguts terroristes dels seus servidors en un termini màxim d'una hora des que reben una ordre de les autoritats competents.









A més, l'esborrany legislatiu recolzat amb 308 vots a favor, 204 en contra i 70 abstencions recull la possibilitat d'imposar multes de fins al quatre per cent de la seva facturació global a aquelles companyies que incompleixin les regles de manera "sistemàtica i persistent".





Es tracta, però, de les 'línies vermelles' de l'Eurocambra de cara a les negociacions amb el Consell de la UE (els països) per pactar el text definitiu i que començaran una vegada que estigui conformat l'hemicicle resultant de les eleccions europees de finals de maig.





Així, quan una companyia que allotja contingut pujat per usuaris rebi una ordre de les autoritats competents, tindrà una hora per retirar dit contingut o bloquejar el seu accés des de qualsevol punt de la UE, encara que no estan obligades a examinar tota la informació que reben o publiquen de manera preventiva.





En el cas de les empreses més petites, els eurodiputats han demanat que les autoritats hagin de contactar amb la companyia per oferir-li informació sobre els procediments almenys dotze hores abans d'emetre l'ordre.





A més, les autoritats poden exigir mesures específiques addicionals --com informar regularment o incrementar la seva personal-- a aquelles empreses que han estat objecte d'un nombre "substancial" d'ordres de retirada. En canvi, no podran imposar l'obligació de vigilar tot el contingut de la plataforma ni l'ús de filtres automàtics de control.





La normativa considera com a contingut terrorista qualsevol material en format de text, so, imatge o vídeo que inciti o indueixi a cometre (o contribuir a cometre) delictes terroristes o participar en les activitats d'un grup terrorista. Dins d'aquestes s'inclou el subministrament d'informació, mitjans materials o informació i continguts amb instruccions sobre fabricació o ús d'explosius, armes de foc o altres armes o substàncies nocives amb fins terroristes.





No obstant això, els eurodiputats han apuntat que els continguts publicats amb fins educatius, periodístics o d'investigació han d'estar protegits, així com que no es poden considerar com a continguts terroristes les opinions controvertides o polèmiques sobre qüestions polítiques "delicades".