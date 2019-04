Casado assegura que Sánchez porta en "modo avión tota la legislatura"

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha assegurat aquest dissabte que Pedro Sánchez porta en "modo avión tota la legislatura" i li "importa un rave Espanya perquè només vol els oripells del poder".









Casado ha après dels "errors" del Partit Popular i ha demanat el vot per ser el "president de tots" en un acte celebrat a Alacant, una província clau per a les aspiracions populars, on esperen seguir amb cinc escons -com actualment- i no perdre dos o tres, com avancen les últimes dades del CIS.





"No volem l'Espanya en blanc i negre que porta el PSOE. Volem una Espanya en la qual càpiguen tots, vull ser el president de tots perquè no excloem a ningú", ha assenyalat Casado.





ÚNICA ALTERNATIVA PER "EVITAR que mani el INDEPENDENTISME"





El PP és, segons les paraules de Casado, "l'única alternativa" davant d'un Govern de Sánchez en què "manen" els "independentistes, comunistes i batasunes". "No ho anem a tolera r, guanyarem les eleccions per la dignitat de tota una nació", ha proclamat.





A més, el líder del PP ha alertat que a Espanya hi ha "una recessió en camí" i ha criticat que el Govern del PSOE "oculti" a la gent aquestes "llums vermelles" que s'estan produint en l'economia com va fer en el passat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Segons ha dit, si es queda Pedro Sánchez a Moncloa, la crisi "torna".