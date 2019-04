Casado aposta pel "tancament de TV3" si "segueix fent propaganda pública"

El líder del PP, Pablo Casado, ha estat molt contundent aquest dissabte afirmant que TV3 "s'ha de tancar" si "segueix fent propaganda pública", ja que "no es pot fer propaganda d'odi a favor de la sedició" amb els impostos dels ciutadans.









Tal com ha assenyalat en la 'Cadena Cope', Casado aplicaria el 155 "immediatament" a Catalunya, un article que, al seu parer, no seria opressor, "sinó tot el contrari, alliberador", ja que garantiria els drets d'una Catalunya que està sent "malversada pels polítics independentistes".





Casado afirma que a Espanya no s'està "complint la llei". "Sánchez no compleix la llei perquè necessita els vots de Torra, de Puigdemont i si es em permet, d'Otegi i d'Iglesias", ha remarcat, ja que creu que Sánchez no compleix la llei perquè necessita el suport del sector independentista.





RECRIMINA EL SILENCI DE SÁNCHEZ SOBRE EL INDULT





Pablo Casado, que s'ha mostrat convençut que el PP va poder "governar", ha recriminat a Pedro Sánchez seu silenci sobre si indultarà als presos independentistes que estan sent jutjats pel Tribunal Suprem en l'anomenat judici del 'Procés'.





Ha promès que si guanya modificarà la Llei d'Indult per prohibir indultar els condemnador per rebel·lió i sedició. "Modificaria la llei perquè cap altre Pedro Sánchez al futur, a canvi d'un grapat d'escons, vulgui humiliar la democràcia espanyola amb aquests indults", ha afirmat.





CONVENÇUT DE LA PRESÈNCIA DEL PP A CATALUNYA





Casado ha remarcat que està convençut que el PP seguirà "donant la batalla a Catalunya" com en els últims 40 anys perquè Álvarez de Toledo "està en plena forma", malgrat que una enquesta d' 'El Periódico' situa al partit popular sense diputats en la comunitat autònoma.