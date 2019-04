Un mosso reconeix que la "tensió" el 20-S els va impedir intervenir

El judici del procés independentista al Tribunal Suprem s'ha reprès aquest dimarts amb la intervenció de treballadors i càrrecs de la Generalitat i amb la declaració també d'un sergent dels Mossos d'Esquadra, pertanyent al dispositiu de mediació, que ha reconegut la "tensió" existent el 20 de setembre de 2017 a la massiva concentració davant de la Conselleria d'Economia, circumstància per la qual va decidir no actuar davant els danys que segons va poder observar anaven a patir els vehicles de la Guàrdia Civil desplaçats a la zona.









A preguntes de l'advocat Javier Cremades, que representava en aquesta sessió a l'acusació popular exercida per Vox, l'agent ha reconegut que van témer per la seva integritat física si decidien intervenir davant el "il·lícit penal" que estaven observant respecte als vehicles policials. "Si s'haguessin produït danys en vehicles en aquest moment hauríem d'haver actuat, però estàvem sols i ningú ens podia auxiliar, així que vam anar cap a la porta de la conselleria. Es tractava de prevenir aquest risc", ha reconegut.





L'agent, la intervenció ha estat una mica confusa, i que ha arribat a ser qualificat de "loquaç" pel president del tribunal, Manuel Marchena, ha narrat com va anar al lloc de la protesta juntament amb altres agents de mediació, així com la seva participació en diverses reunions que al llarg de tot el matí van tenir lloc a l'entrada de les instal·lacions autonòmiques amb els comandaments de la Guàrdia Civil al lloc.





En aquestes trobades van estar presents la intendent de Mossos Teresa Laplana -processada per sedició per l'Audiència Nacional- els comandaments de Guàrdia Civil que comandaven el registre judicial que s'estava realitzant i els líders d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Xavier Vidal i posteriorment Jordi Sánchez -per a qui es demanen 17 anys per rebel·lió en aquest procediment-. Sobre tots dos ha assenyalat que la seva actitud va ser col·laborativa amb els agents d'autoritat.





En tot cas, el testimoni ha insistit que els criteris sobre l'activació o no d'un passadís de seguretat per a l'entrada o sortida de la comitiva judicial va dependre dels criteris "tècnics" de la unitat d'ordre públic de Mossos, i que "així es va fer". La preocupació eren les armes en els vehicles, un extrem que en cap moment es va comunicar als responsables d'ANC, que eren apartats quan es tractava l'assumpte segons aquest mosso.





Quant a l'1-O, l'agent ha relatat que va ser mobilitzat des de les 6 del matí per anar a diversos col·legis, entre ells el Ramon Llull a Barcelona, i que de fet van intentar realitzar les seves tasques de mediació parlant amb els ciutadans, que eren "gent hetererogènia, sense un responsable". "Parlar és molt fàcil però que t'escoltin i et facin cas és més difícil, i això és el que no es va aconseguir", ha reconegut a preguntes de l'advocat de Vox, que és la part que li havia sol·licitat com a testimoni.