Fiscalia rebutja investigar el cas de María José Carrasco com a violència de gènere

La Fiscalia de Madrid ha remès un escrit a la jutge número 5 de Violència sobre la Dona de Madrid en el qual informa que no és procedent acceptar la inhibició del jutjat d'instrucció per investigar els fets ocorreguts el 3 d'abril de 2019, quan Ángel Hernández va ajudar la seva esposa María José Carrasco a ingerir una substància per acabar amb la seva vida, "fets comesos per petició expressa d'aquesta i donada la malaltia que patia".









Per a la Fiscalia, aquest jutjat no té competència per conèixer del present assumpte perquè les diligències obertes arran de la mort de Maria José Carrasco tenen per objecte la comissió d'un delicte de cooperació al suïcidi.





La sol·licitud d'inhibició formulada per la Fiscalia es basa en el fet que des del primer moment existia la constància que María José Carrasco, afectada d'una greu, dolorosa i incurable malaltia que li feia totalment dependent, "va manifestar repetidament el seu desig de morir d'una forma lliure, pública i conscient ".





Tampoc passa per alt el representant del Ministeri Públic el fet que la dona demanés al seu marit l'ajuda necessària que necessitava per dur a terme el seu desig de morir "accedint al investigat per posar fi a aquest patiment que arrossegava des de feia 30 anys, de manera que no existeix ni pot raonablement sostenir l'existència d'aquest context de dominació i de relacions d'asimetria i de poder sobre la dona que perfila i defineix la violència de gènere".





És més, en el seu escrit remés al Jutjat, la Fiscalia subratlla que, "del que s'ha acreditat fins al moment", es desprèn que Ángel Hernández va accedir a la decisió de la seva dona, "una cosa totalment aliena a la idea de dominació i relacions asimètriques", de manera que per al Ministeri Públic han quedat acreditades des de l'inici del procediment "aquestes coordenades radicalment diferents a les que fa referència la jurisprudència i que l'allunyen de l'àmbit i de l'esperit de la violència de gènere i de la competència dels jutjats de violència sobre la dona".





Per aquest motiu la postura de la Fiscalia sigui la d'assenyalar que es tracta d'una cooperació al suïcidi o, el que és el mateix, "auxili a un desig exprés, manifest i patent de la persona morta, sense que es hi hagi cap situació de submissió per part de la mateixa".