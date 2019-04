El president de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV), Amós García-Rojas, ha recordat que "mai, mai, mai es pot abaixar la guàrdia" a l'hora de la vacunació, posant com a exemple el xarampió, una malaltia "que es pensava eliminada a Europa "i que ara" està irrompent de manera absolutament tremenda".









Així ho ha advertit García-Rojas durant un acte de la companyia farmacèutica MSD amb motiu de la Setmana Mundial de la Immunització, en què s'ha reivindicat la importància de les vacunes, que cada any salven entre dos i tres milions de vides a tot el món, i que podria evitar altres 1,5 milions de morts si s'augmenta la taxa de cobertura, segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





El responsable de l'Àrea Mèdica de Virologia i Vacunes de MSD Espanya, Manuel Cotarelo, ha explicat els detalls de la iniciativa, que en aquesta edició se centra en la globalització. En aquest sentit, ha exposat que una persona infectada pot transmetre una malaltia des de gairebé qualsevol part del planeta fins a una altra en menys de 36 hores, segons dades de Globalization101. En aquest punt, ha recordat els recents casos d'Ebola o Zika, que exemplifiquen aquest fenomen.





També serviria el xarampió, els casos s'han triplicat a Europa des 2016, segons dades de l'OMS. "És una barbaritat, un desastre. Sobretot perquè tenim una excel·lent vacuna, amb una protecció del 97 per cent i que és molt segura. A més, el xarampió, com la verola, és erradicable, però ara sembla que anem cap enrere, entre altres coses per la falta de confiança en les vacunes", ha comentat el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla.





ESPANYA, PAÍS 'PRIVILEGIAT'





Malgrat aquesta situació, s'ha felicitat de viure a Espanya, un país "privilegiat" en confiança en les vacunes, no com passa a França, tal com ha lamentat la francesa Patricia Massetti, vicepresidenta associada de la Unitat de Vacunes MSD Europa i membre de la Junta Directiva d'Vaccines Europe. "Després de l'aigua neta, les vacunes són la millor manera de protegir la salut pública i prevenir malalties", ha argumentat.





García-Rojas ha incidit que "hi ha malalties que poden reaparèixer si les cobertures vacunals descendeixen", pel que ha celebrat com "fonamental", entre altres iniciatives, el calendari comú de vacunació al llarg de la vida aprovat pel Ministeri de Sanitat el passat novembre. Al costat d'això, ha animat a incrementar les taxes de vacunació entre els sanitaris, i ha demanat "obrir el debat" sobre l'obligatorietat d'immunització dels professionals en determinats àmbits assistencials, com l'UCI.





En canvi, ni el president de l'AEV ni Trilla s'han mostrat partidaris d'obligar a vacunar a Espanya, ja que la situació no és tan greu com en altres països europeus: França o Ucraïna. "És més rendible guanyar la confiança de les persones que obligar. Només en circumstàncies excepcionals es podria considerar obligatori. Ara per ara, afortunadament, Espanya no ho necessita", ha resumit Trilla.