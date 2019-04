El judici del procés segueix amb la declaració testimonis de les defenses

El judici pel procés independentista al Tribunal Suprem es reprèn aquest dimecres a les amb les declaracions de testimonis sol·licitats per l'acusació popular exercida per Vox, com la de l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) Neus Lloveras, que va ser investigada en aquesta causa. A la tarda comencen a desfilar els testimonis de les defenses.









Els primers a declarar aquest dimecres són directius d'Unipost, empresa en la qual van confiscar més de 45.000 targetes censals per al referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017. Estan citats el que va ser director financer Xavier Barragán i els responsables d'aquesta empresa Antón Raventós i Rafael Ramírez Ramos.





El seguirà el líder de 'Mossos per la Independència' -sectorial d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) en el cos policial- Albert Donaire; el portaveu jurídic d'ERC Joan Ignasi Elena; i l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i expresidenta de l'AMI, Neus Lloveras.





Aquesta última es trobava a la llista d'investigats al Tribunal Suprem pel procés independentista, però finalment el jutge instructor Pablo Llarena va acordar arxivar la causa contra ella i no la va asseure a la banqueta. Aquesta decisió va ser confirmada per la Sala que va rebutjar processar tal com va sol·licitar Vox, acusació que ara sol·licita la seva compareixença.





Després de la seva declaració serà el torn de l'exdirector dels Mossos d'Esquadra que va dimitir al juliol de 2017, Albert Batlle, la testifical estava prevista per aquest dimarts. El president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ha explicat que hi ha hagut una confusió en la seva citació, ja que ha estat convocat dos dies diferents. Un error que finalment s'ha esmenat cridant-li de nou aquest dimecres a les 13.00 hores.





A partir de les 16.00 hores estan citats els primers testimonis de les defenses com el europdiputado Jordi Solé; l'excap de protocol de la Conselleria d'Economia Anna Teixidó, que van estar presents en el setge a aquesta seu de la Generalitat el 20 de setembre de 2017.