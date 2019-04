Sacyr augmenta un 25% la retribució als seus consellers

Sacyr ha elevat en un 25% l'assignació anual als membres del seu consell d'administració per a aquest any, de manera que ha quedat fixada en 90.000 euros anuals, enfront dels 72.000 euros que els va pagar el 2018.









En el cas del president, Manuel Manrique, l'assignació només en la seva qualitat de conseller del grup de construcció i concessions serà d'111.600 euros aquest any, el que implica un increment del 19,2%.





No obstant això, aquesta retribució com a membre del consell se suma a la que rep com a primer executiu de la companyia, que per 2019 puja un 2,8% a la part de sou fix, increment que supera el del 2,44% aplicat el 2018 .





Al sou fix se suma després la retribució variable, lligada al compliment d'objectius econòmics es l'empresa, així com l'aportació al pla de pensions.





A més, el 2020, Manrique cobrarà dos 'bonus' triennals, un lligat al pla estratègic que conclou aquest any, i un altre, que el consell va aprovar el passat mes de gener, vinculat al compliment de determinats objectius i que equivalent al 130% de la seva sou anual.