Iglesias adverteix el PSOE que hauran de negociar ministeris si arriben a acord

El secretari general de Podem i candidat de Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha assenyalat aquest dijous que, en cas que després de les generals hi hagi un Govern de coalició entre la seva formació i el PSOE, "el més lògic és que es negociï tant el programa com els espais en què es duen a terme aquestes polítiques". Ha indicat a més que si la seva força està en l'Executiu, serà garantia que hi hagi polítiques d'esquerres.









En una entrevista a la Cadena Ser, el líder de la formació morada no ha esmentat que el repartiment de ministeris sigui una línia vermella per a aquest hipotètic acord del bloc d'esquerres, però ha advertit que el panorama que s'obre és el de cinc forces polítiques amb representació alta i que això es tradueix en què s'han acabat els governs de partit únic. "Ningú pot permetre governar en solitari", ha dit, després d'apuntar que "qui entra Papa a la Cúria, surt cardenal".





Iglesias, que avui està fent campanya a Galícia, ha assenyalat una vegada més que hi haurà pressions tant per part dels poders econòmics com de sectors del PSOE perquè es doni un govern de PSOE i Ciutadans i evitar així que Unides Podem arribi al Govern. Ha retret Sánchez a més que en els debats mantinguts no hagi estat taxatiu en negar un possible acord amb la formació de Rivera.





Mitja hora més tard, en una altra entrevista a RNE, Iglesias ha aprofundit en aquest govern que sortirà de les urnes del 28 d'abril, i ha reconegut que la seva opció preferida és la d'un Executiu dels socialistes amb Unides Podem exclusivament, deixant fora a les forces nacionalistes. No obstant, ha apuntat que després de la formació del Govern hauria diàleg amb la resta d'actors polítics. "Preferiria governar amb PSOE i tenir majoria absoluta entre els dos. Però fins i tot així cal dialogar amb totes les forces", ha indicat.