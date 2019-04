L'Atlètic de Madrid guanya el València (3-2)

L'Atlètic de Madrid ha vençut (3-2) aquest dimecres el Valencia, amb gols de Morata, Griezmann i Correa, en un elèctric partit corresponent a la 34ª jornada de LaLiga Santander, el resultat del qual ha ajornat uns dies la possible celebració del FC Barcelona.









El triomf ha fet que els de Simeone hagin arribat als 71 punts i que es trobin ara mateix nou per darrere d'un Barça que acaricia el títol des de fa diverses setmanes. Per la seva banda, el conjunt valencianista ha quedat amb 52 punts a la cinquena plaça provisional.





Per no cedir terreny en el seu objectiu d'ocupar llocs que donen accés a la Lliga de Campions, l'equip 'xe' anhelava una victòria amb la qual pressionar el Getafe CF (54 punts) i el Sevilla FC (52), tots dos equips encara per jugar aquest dijous.





Malgrat haver perdut, els jugadors de Marcelino García Toral, amb només una derrota en el que havien jugat durant aquesta segona volta de LaLiga Santander, continuen lluitant per arribar als llocs d'Europa encara que cada vegada amb menys marge.