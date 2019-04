El 94 per cent dels pares espanyols creu que l'alimentació als menjadors escolars necessita millorar, i nou de cada deu demanen que s'incloguin més peces de fruita en aquests espais, segons l'estudi 'Valoració dels pares sobre l'alimentació escolar a Espanya', realitzat per Kantar per Plàtan de Canàries amb una enquesta entre 2.000 pares.









"Hi ha uns factors de risc preocupants de sobre pes i obesitat infantil a Espanya, molt més grans que en els països del nostre entorn. A més, això coincideix amb un descens progressiu en el consum de fruites, encara que no de plàtans. El 40 per cent de els nens mengen en menjadors escolars, el que els converteix en un pilar fonamental en la creació d'hàbits", ha explicat el director de Màrqueting de Plàtan de Canàries, Sergio Càceres.





Les principals crítiques dels pares al menú escolar es dirigeixen a incloure una major presència de vegetals i fruites de temporada amb bon gust (56%), reducció d'ingredients grassos (46%) i dels sucres (40%). Quant a la informació que incorporen els menús escolars, tot i que el 88 per cent dels pares confirma que inclouen el llistat dels plats que menjaran cada dia, tan sols un 24 per cent afirma que inclouen informació sobre la qualitat o origen de els ingredients, mateix percentatge que s'aplica als menús escolars que recullen informació sobre les quantitats de cada ració.





Tot i el baix percentatge de menús amb informació sobre qualitat o origen dels aliments, aquest és el requisit més important amb el qual ha de comptar un menjador escolar per a la majoria dels pares, amb un 42 per cent, seguit de prop per la varietat del menú (37%). A distància es troben factors com el preu del menjador (6%), comptar amb un personal per ajudar a que els nens mengin tot el menjar, el sabor dels aliments i l'horari dels àpats (els tres amb un 5%).





D'altra banda, l'enquesta revela que només el 12 per cent dels pares valora el col·legi dels seus fills en funció del menjador escolar, i un 38 per cent confessa que és un criteri que no influeix en absolut en la seva decisió. "Això no va d'obligar ni castigar el nen amb fruita. El menjador escolar ha d'elaborar el menjar saludable de forma apetitosa i atractiva. Això és fonamental per combatre l'epidèmia de ultraprocessats", ha assenyalat el nutricionista Carlos Ríos, creador del moviment 'realfooding' (menjar real).





El 90 per cent dels pares considera, a més, que menjar fruites amb bon gust ajuda a que els nens adquireixin l'hàbit de incloure-les en el seu dia a dia. Així, el 82 per cent assegura que estaria disposat a pagar una mica més pel menú escolar amb la condició que els seus fills mengin fruites amb millor sabor i de qualitat a l'escola.





En aquest punt, Rius ha insistit que el "canvi" cap a una alimentació més saludable "comença amb la conscienciació". "S'aconsegueix canviar gràcies a la motivació dels pares. Cal reeducar el paladar dels petits perquè trobin de gust els productes saludables, ja que no podem competir amb el sabor dels ultraprocessats", ha argumentat. Així, ha reclamat que s'ensenyi alimentació a les escoles, ja que "no només és responsabilitat de les famílies".





A la vista dels resultats, Plàtan de Canàries ha llançat una campanya de conscienciació social unida a una iniciativa a Change.org, en què reclamen una regulació en totes les comunitats autònomes que atorguin més protagonisme a les fruites i verdures en l'alimentació escolar , s'incorporin productes de proximitat i s'indiqui als pares la informació sobre els valors nutricionals en tots els menús.