L'OPA de Fridman no allunya el fantasma de la fallida de Dia

Panorama desolador per a la cadena "vermella" de supermercats. Quatre dies abans que finalitzi el termini de l'OPA (oferta pública d'adquisició) liderada per Mikhail Fridman, propietari de la firma russa d'inversió LetterOne, els propietaris d'accions encara no han aclarit de forma majoritària si van a recolzar la iniciativa de l'accionista.





En cas que l'OPA no prosperi, els resultats del primer trimestre no són gens falaguers sobre el seu futur. Dia espera unes vendes netes de 1.615 i 1.715 milions d'euros en el primer trimestre, per sota dels gairebé 1.793 milions d'euros del mateix període de 2018 (un 4,3% menys). A més, es calcula un resultat net (Ebit) negatiu de 115 i 125 milions d'euros, enfront dels -6,1 milions d'euros d'un any abans.





Aquestes xifres negatives es sumen al forat patrimonial de la companyia que ha provocat un estira i arronsa amb les entitats bancàries per allargar el venciment milionari del crèdit fins al 31 de maig.









O JO O EL CAOS





Aquest conjunt de xifres, comunicat aquest divendres pel mateix consell d'administració, han estat usats per Fridman per fer por als tenidors de títols. El plantejament de l'eslau és clar: si jo no prenc les regnes d'aquesta companyia, Dia s'enfonsa.





L'accionista assegura que si l'OPA tira endavant, farà una ampliació de capital de 500 milions d'euros que aconseguiran reanimar la malmesa comptabilitat de la cadena. Malgrat que aquesta ampliació no està pactada amb la banca, Fridman es presenta com l'home providencial que pot salvar l'empresa del caos.





A aquesta obstinació s'ha sumat el consell, que el passat 9 d'abril va donar un cop de volant a les seves reticències inicials i va recolzar l'envit de LetterOne. Des de llavors, la junta ha pressionat perquè es deixi en mans de l'inversor el control de la signatura, amb l'esperança posada en què Fridman aconsegueixi un revulsiu que tregui del mal pas a la companyia.





DE MOMENT, L'OPA no prospera





L'efectivitat de l'OPA està condicionada a l'acceptació de, almenys, el 50% de les accions a les quals es dirigeix efectivament, el que suposa un mínim del 35,49% del capital social, que sumat al 29,001% propietat de LetterOne, permetria a aquest assolir una participació mínima del 64,50%.





Al tancament del 16 d'abril, havien comunicat a l'agent de l'OPA acceptacions respecte de 20.517.986 accions, la qual cosa suposa el 4,64% de les 441.937.819 accions a les quals es dirigeix efectivament.





Aquesta xifra representa el 3,3% del capital social de la cadena de supermercats i s'allunya del mínim de 35,49% que necessita Fridman perquè prosperi la seva OPA. D'aquí que s'hagi allargat fins al 30 d'abril el termini per aconseguir que l'OPA sigui fructuosa.