El Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN) de Veneçuela ha detingut a la matinada d'aquest divendres al diputat opositor Gilber Caro, membre de Voluntat Popular, el partit polític del que va ser proclamat "president encarregat", Juan Guaidó, segons ha informat la també diputada Adriana Pichardo.









La veu d'alarma l'ha donat l'Assemblea Nacional, controlada per l'oposició veneçolana, denunciant a Twitter que "la dictadura novament va aturar de manera arbitrària al diputat Gilber Caro violant la seva immunitat parlamentària". "Fem responsable al règim usurpador de la vida i la integritat del diputat", ha afegit.





Pichardo ha comptat posteriorment en declaracions a la premsa difonguis per les seves xarxes socials que la detenció l'ha efectuat el SEBIN a la 1.30 (hora local) de divendres quan Caro i el seu equip de treball estaven acabant la seva jornada de treball sopant 1 arepa "com qualsevol veneçolà ".





"Va arribar violentament el SEBIN i se'l va endur. Però no només se'l va endur a ell. També es va portar al gerent de l'establiment i a alguns empleats que (...) van tractar de protegir al diputat i es van negar a lliurar els vídeos" de les càmeres de seguretat, que "van ser rebentades perquè no se sabés el que havia passat", ha relatat Pichardo.





La legisladora veneçolana ha denunciat que ni l'Assemblea Nacional, ni Voluntat Popular, ni els advocats i la família de Caro han estat informats sobre la detenció. "Si no fos per aquests valents veneçolans que es trobaven en aquell lloc (...) nosaltres en aquest moment no sabríem que està segrestat", ha subratllat.





Interrogada sobre on està Caro, ha contestat que "es trobaria en el Helicoide", una de les seus del SEBIN a Caracas, on altres opositors detinguts denuncien haver patit tortures i altres maltractaments. Per això, Pichardo ha fet responsable al Govern de Nicolás Maduro "de la vida i integritat de Gilber".





Pichardo ha recordat que Caro "ja va viure un capítol molt fosc de violacions dels drets humans" en el seu anterior detenció. Va ser alliberat el passat mes de juny en el marc de la tanda d'excarceracions de presos polítics que va fer el Govern de Maduro per persuadir l'oposició que reprengués el diàleg.





"NO PODRAN ATURAR A TOT UN POBLE"





La diputada ha emmarcat l'arrest de Caro en les recents detencions de Roberto Marrero, amic personal i cap de despatx de Guaidó, i altres persones pròximes al mandatari interí. "No ens queda cap dubte que aquest tipus d'atrocitats les cometen per intentar intimidar, perquè retrocedim", ha afirmat.





"Però això ja no es tracta de Guaidó, de l'Assemblea Nacional o de Voluntat Popular. Es tracta del poble veneçolà, que no està disposat a retrocedir", ha aclarit, confiant que en la propera jornada de protesta, convocada per l'1 de maig, hi haurà "milions" al carrer per exigir la sortida de Maduro.





Guaidó, que ha volgut llançar per Twitter una "alerta al país i a la comunitat internacional" per la detenció de Caro, ha advertit al Govern que "no podran aturar a tot un poble determinat a aconseguir el cessament de la usurpació".





Entre els que han reaccionat a l'arrest figura Carlos Vecchio, 'ambaixador' designat per Guaidó davant Estats Units. "Aquesta violació de drets i en contra de la institucionalitat ha de ser condemnada", ha reclamat l'emissari opositor.