Algunes de les dades de les catorzenes eleccions a la recent etapa democràtica

Aquest diumenge 28 d'abril es celebraran les catorzenes eleccions a Espanya en la recent etapa democràtica, on podran participar més de 36.890.000 de persones i, dels seus vots, dependran els 350 escons del Congrés i 208 del Senat.









Aquests són algunes de les dades que marcaran la jornada electoral:





La població de dret -empadronada a Espanya- la conformen 46.722.980 persones, de les quals només tenen dret a votar les 36.893.976 inscrites en el cens electoral.





D'aquests potencials votants, 34.799.999 ciutadans viuen a Espanya, i els altres 2.093.977 resideixen a l'estranger i, per poder exercir el seu dret al vot, devien demanar-ho per anticipat.





Hi ha un milió més de dones que d'homes en el cens d'electors amb residència al nostre país: 17.961.501 fèmines per 16.838.498 els homes.





1.157.196 joves podran votar per primera vegada en unes eleccions generals, el que suposa un 3,13% de tots els ciutadans amb dret a vot. No obstant això, el gruix dels electors se situa entre els 40 i els 59 anys.





La comunitat que més electors té és Andalusia, amb 6.310.000, seguida de Catalunya (5,34), Madrid (4,74) i la Comunitat Valenciana (3,54). Entre les més petites, al marge de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, es troben La Rioja (233.656 electors), Navarra (483.802) i Cantàbria (462.958).





1.186 LLISTES PER 558 ESCONS





Aquest 28 d'abril es s'adjudicaran 558 escons: 350 diputats elegits en 50 províncies més Ceuta i Melilla (52) i 208 senadors repartits entre 59 circumscripcions. A més, a la Comunitat Valenciana, on també se celebraran eleccions autonòmiques aquest diumenge, s'elegiran els 99 diputats que conformen el Parlament regional.





A aquests comicis concorren 1.186 candidatures, de les quals 582 opten a ocupar algun dels escons al Congrés i 604 al Senat. Per cada escó de la Cambra Baixa competiran un total de 4.106 persones (12 aspirants per a cada un dels 350 seients) i 1.318 els que ho faran pels 208 escons de la Cambra Alta que es trien aquest diumenge (sis aspirants per cada plaça) .





En total, està prevista l'obertura de 23.196 col·legis o locals electorals en 8.131 municipis, en els quals s'instal·laran 60.038 taules. Els votants es dividiran en 36.317 seccions electorals i podran emetre el seu vot en aproximadament 212.000 urnes. S'habilitaran 58.000 cabines per a utilitzar-les si opten per introduir la seva papereta en el sobre lluny de mirades indiscretes.