El Barça Lassa força el cinquè partit i es jugarà la 'Final Four' a domicili

El conjunt entrenat per Pesic va passar per sobre del Anadolu Efes en una partit on els locals es van alinear amb el gran ambient del Palau Blaugrana per forçar el cinquè i últim partit, que es jugarà a Turquia dimecres que ve, i que ha de decidir quin és l'equip que acompanyarà Reial Madrid, CSKA de Moscou i Fenerbache a la Final Four de l'Eurolliga.









L'objectiu principal de l'elenc blaugrana serà repetir la gran versió mostrada aquest passat divendres, on van demostrar que són capaços de plantar cara i, si es confirma el dimecres, de remuntar una eliminatòria en la qual en tot moment han estat per sota en el global.





A diferència de l'horrorós partit de dimecres passat (68-102) on l'Anadolu Efes va escombrar el Barça en el primer partit al Palau Blaugrana, els homes de Pesic van sortir a forçar el cinquè partit i, amb una gran posada en escena col·lectiva, ho van aconseguir.





Encara que no va ser fàcil, ja que els turcs van començar el matx amb un gran encert en el tir exterior, i al Palau alguns van començar a imaginar-se un partit com l'anterior, amb una versió molt sòlida dels visitants on poc podrien fer els seus.





EN EL TERCER QUART VA ESTAR MIG PARTIT





Però no va ser així. Després d'una primera meitat molt igualada, els de Pesic van sortir a 'menjar-se el món' en el tercer quart i la gran actuació defensiva, al costat dels punts de Kuric, va realçar a un equip al qual va començar a sortir-li tot.





Seraphin, Tomic, Víctor Claver, Heurtel amb un tres més u, Oriola en defensa ... Tots els jugadors aportaven i es van encomanar del bon fer dels que vestien de blaugrana i, davant la teva afició i amb aquest nivell, poc van poder fer els turcs, que després de guanyar el tercer partit de la sèrie ja ho veien tot de cara i, ara, hauran de jugar-s'ho a 'cara o creu' en l'últim partit, a casa.





D'aquesta manera, l'últim bitllet per a la 'Final Four' es ven a Turquia dimecres que ve i, a dia d'avui, els homes de Pesic han demostrat que volen jugar la final a quatre i que, fins a última hora, van a lluitar per vèncer a Turquia, on ja ho van fer en el segon partit de la sèrie.