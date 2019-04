L'Atlètic de Madrid compleix, guanya, i allarga més l'inevitable: el títol del Barça

L'Atlètic de Madrid va rebre al Reial Valladolid aquest dissabte a les 16.15 hores al Wanda Metropolitano en un partit sense gaire història, ja que sembla que els matalassers han de ser sí o sí segons, encara que marcat a l'agenda de tots, ja que podia ajudar o alentir el títol de Lliga per al FC Barcelona.









D'aquesta manera, els de Simeone van vèncer, davant d'un Valladolid que es jugava molt més, en un partit que no va tenir massa futbol i que es va decidir amb un gol en pròpia porta de Joaquín, un dels defenses del 'Pucela'.





Malgrat tot, les ocasions les va posar l'equip visitant, sobretot, en els últims minuts del partit, on el Reial Valladolid va poder empatar el partit. De fet, els matalassers tan sols van llançar un cop a porteria i, en canvi, els val·lisoletans ho van fer en cinc ocasions.





Amb aquest resultat, el Valladolid suma un punt i es queda fora del descens, amb 35, amb un avantatge sobre el Girona, que marca la permanència amb 34. L'Atlètic de Madrid, en canvi, suma 74 punts, i queda en territori de ningú, a sis del Barça-nou per sobre del Reial Madrid.





EL TÍTOL ES POT DECIDIR AL CAMP NOU





L'Atlètic, que suma quatre victòries consecutives i que data la seva última derrota el passat 6 d'abril, contra el Barça, a aquestes hores es col·loca a sis punts dels blaugrana, que poden proclamar-se campions aquesta nit si vencen el Llevant al Camp Nou .





Això sí, amb la victòria blanca i vermella, als de Valverde tan sols els val el triomf per alçar-se amb el títol, cosa que des de la ciutat comtal volen tancar com més aviat millor, ja que a partir de dimecres que comença el tram decisiu a la Champions League , on els catalans s'enfrontaran al Liveprool, i l'elenc de culer vol sentenciar la competició domèstica aquest cap de setmana.