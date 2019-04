El FC Barcelona es proclama campió de la Lliga després de guanyar per la mínima

Al ritme de 'Campions, Campions' al Camp Nou va començar a celebrar el títol de lliga -tímidament- a pocs minuts del final del partit, ja que el resultat del partit, tot i el control evident del Barcelona, era de 1-0.









I raó en la timidesa no va faltar, perquè el Llevant va tenir l'ocasió més clara del partit en el minut 89 'quan el pal va acabar per donar-li el títol de campió al Barcelona. Bardhi va rematar un centre de Campanya i primer el pal i després Ter Stegen van evitar el gerro d'aigua freda al Camp Nou.





Els de Valverde, amb el cos en la lliga però la ment en el partit de dimecres que, corresponent a l'anada de les semifinals de la Champions League contra el Liverpool, van sortir al terreny de joc sense Leo Messi, una cosa ja habitual en els últims preludis europeus.





Malgrat estar sense el '10', el Barça va començar el xoc dominant i amb un Coutinho especialment endollat. Però Aitor Fernández no va voler, en cap moment, posar-li en safata a l'equip català el títol de lliga, i va realitzar, potser, la seva millor actuació de la temporada.









El porter va evitar gols de tots els colors; a Coutinho, a Suárez, a Dembélé. I en la segona meitat també Messi i Arturo Vidal, que van ser els jugadors més actius en els segons quaranta-cinc minuts.





D'aquesta manera, la sensació al descans era una cosa estranya, ja que el Barcelona no guanyava però l'ambient festiu i el joc semblaven indicar el contrari.





ENTRO MESSI I ES ACABAT ELS TITUBEJOS, FINS AL GOL





La presència de Messi va ennuvolar l'entrada de Morales -el millor jugador 'granota' que, igual que l'argentí, va recalar a la gespa després del descans-.





Amb el pitxitxi al camp el Barcelona va estar més còmode en atac. I, concretament, després d'una jugada amb dos rebots, Arturo Vidal va controlar amb el pit i va assistir amb el cap perquè Messi arrodonís una nit que va acabar sent màgica, encara que sense massa futbol.





L'argentí va retallar dins l'àrea i va batre, encara que semblés impossible a causa de la seva gran partit, el porter llevantinista.





I quan la festa era blaugrana el Llevant va trucar a la porta i es va voler sumar. Els de Paco López s'estan jugant seguir un any més a Primera Divisió i això es va notar.





Al Barcelona li van entrar els nervis i van arribar les imprecisions defensives. Però el Llevant, també nerviós, no va saber aprofitar cap de les accions que va tenir, que no van ser poques, per empatar el partit i, d'aquesta manera, el destí va voler que el Barça es proclamés campió, a falta de tres jornades, a quatre dies de començar les semifinals de la Champions, i amb un gol de Leo Messi, que va aixecar la seva primera lliga com a capità i va sumar la seva desena lliga de les quinze que ha disputat. Una barbaritat.