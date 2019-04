Pablo Iglesias confia que l'alta participació porti a una majoria progressista

El candidat d'Unides Podem a la Presidència del Govern, Pablo Iglesias, ha desitjat que la participació ciutadana en les eleccions generals "sigui molt alta" i ha destacat la importància de l'educació pública a Espanya.









"La millor notícia per a la democràcia és que la participació sigui alta. A Espanya hi ha una àmplia majoria progressista i quan hi ha participacions altes això queda demostrat", ha apuntat el líder de la formació estatge.









Després exercir el seu dret al vot al Col·legi Públic La Navata, a Galapagar (Madrid), on ha acudit al voltant de les 9.45 hores, Iglesias ha incidit que els col·legis públics "són probablement el millor de la democràcia" i ha donat les gràcies a tots els treballadors públics que fan possible que se celebrin les eleccions.





"És molt especial poder votar al col·legi públic en què volem que estudiïn els nostres fills", ha subratllat el secretari general de Unides Podem, alhora que ha apuntat que "els espanyols han de parlar" a les urnes.









Pel que fa als debats que va mantenir amb els líders de PP, Ciutadans i PSOE, ha celebrat que van aconseguir "debatre d'idees sense caure en l'insult". "Crec que vam aconseguir posar límit a l'insult. La nota l'ha de posar la gent i segurament avui la posen", ha comentat Iglesias, que ha assegurat que procurarà passar el dia "en família".





ASENS, CONFIAT EN LA REMUNTADA



El candidat de ECP per Barcelona al Congrés, Jaume Asens, està convençut que succeirà la "remuntada que indicaven les enquestes", encara que no ha volgut entrar en consideracions fins que no es coneguin els primers sondejos a peu d'urna.



Asens ha demanat "una màxima participació per a defensar el futur del planeta, el futur de les institucions i la igualtat d'homes i dones".