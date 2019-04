El Girona guanya a Montilivi després de sis mesos sense fer-ho i creu en la permanència

El Girona va tornar a guanyar a Montilivi sis mesos després. Els catalans no aconseguien acontentar els seus aficionats amb una victòria, al seu feu, des del 25 d'octubre del 2018, quan el quadre blanc i vermell va batre al Rayo Vallecano per dos gols a zero.









L'elenc gironí, que arribava a la cita en posicions de descens per primera vegada des de la seva aterratge a la màxima categoria l'any passat, va tirar d'orgull per guanyar a un Sevilla que lluita en una altra guerra, ja que els andalusos van buscant el bitllet que els acrediti com a quarts classificats per ser a la pròxima edició de la Champions League.





Un solitari gol de Portu, que va marcar a plaer després d'una gran combinació amb Pere Pons, va servir perquè el Girona pugui respirar i per aconseguir els tres punts més importants de la temporada fins al moment.





El Sevilla, en canvi, es va quedar sense marcar després de collir una bona dinàmica des de l'arribada de Caparrós a la banqueta.





DOS PUNTS PER SOBRE DEL DESCENS





Passi el que passi a la resta de la jornada, el Girona quedarà dos punts per sobre dels 35 que té el Valladolid, que marca la permanència en aquests moments després de perdre (1-0) davant l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano.





Els d'Eusebio, amb 37 punts, estan empatats amb el Celta de Vigo i amb el Llevant. Aquest últim, el conjunt granota, precisament, viatjarà a Montilivi en la penúltima jornada del curs, en el qual sembla com un partit clar per a les aspiracions de tots dos equips.