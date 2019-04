Ser massa sever amb un mateix pot conduir a un trastorn obsessiu compulsiu i ansietat

Una nova investigació ha trobat que les persones amb sentiments intensos de responsabilitat van ser susceptibles a desenvolupar un Trastorn Obsessiu Compulsiu (TOC) o un Trastorn d'Ansietat Generalitzada (TAG).





"Les persones amb TOC se senten torturades per pensaments negatius recurrents i desenvolupen alguna estratègia per prevenir-lo. El TAG és un tipus d'ansietat molt generalitzada que fa que es preocupin per tot", descriu en el 'International Journal of Cognitive Therapy' el professor associat Yoshinori Sugiura de la Universitat d'Hiroshima.





L'ansietat i els comportaments similars als del TOC, com verificar si la porta està tancada amb clau, són comuns en la població general. No obstant això, és la freqüència i intensitat d'aquests comportaments o sentiments el que marca la diferència entre un tret i un desordre del caràcter.





"Per exemple, usar dues gravadores d'àudio en lloc d'una només per si una falla -explica Sugiura-. Tenir dos gravadores millorarà la seva feina, però si prepara moltes gravadores interferirà amb el seu treball".





L'objectiu d'aquest equip de recerca, format per Sugiura i el professor associat de la Universitat de Florida Central Brian Fisak, va ser trobar una causa comuna per a aquests trastorns i simplificar les teories darrere d'ells ja que consideren que en psicologia cada trastorn que experimenten els pacients té diverses teories contraposades sobre les seves causes.





Sugiura i Fisak primer van definir i explorar la "responsabilitat inflada". L'equip va identificar 3 tipus de responsabilitat inflada: 1) Responsabilitat per prevenir o evitar el perill i / o dany, 2) Sentit de responsabilitat personal i culpa pels resultats negatius i 3) Responsabilitat de continuar pensant en un problema. El grup de recerca va combinar les proves utilitzades per estudiar el TOC i el TAG, ja que no hi havia cap treball previ que comparés aquestes proves en el mateix estudi.