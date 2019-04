El Parlament ha citat l'expresident del Govern Mariano Rajoy, a l'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ja l'exministra María Dolores de Cospedal a comparèixer aquest dimarts a la comissió d'investigació sobre el 155 a la Cambra catalana.









La sessió de la comissió que investiga l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya el 2017 se celebrarà aquest dimarts a les 10.00 hores i en l'ordre del dia consten les compareixences en qualitat de testimonis de Rajoy, Sáenz de Santamaría i Cospedal.





No obstant això, previsiblement no acudiran, ja que Rajoy i Santamaría ja van ser citats en 2017 per la comissió d'investigació sobre l' 'Operació Catalunya' al Parlament i van rebutjar anar.





Llavors van esgrimir un informe del Consell d'Estat, que establia que "no resulta obligat atendre el requeriment de compareixença" que pogués dirigir-se al president, la vicepresidenta, ministres i exministres, alts càrrecs i exalts càrrecs de l'Estat i membres en actiu o no de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.





Rajoy, Sáenz de Santamaría i Cospedal són els primers membres del Govern que va aplicar el 155 en ser citats en aquesta comissió, que també va aprovar cridar a diversos exministres d'aquest Executiu, al president del Govern, Pedro Sánchez, i als líders de Cs i PP , Albert Rivera i Pablo Casado, entre d'altres, però encara no hi ha una data per a les seves compareixences.





A més, al gener van ser citats els exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, tots a la presó preventiva, però no van comparèixer perquè el Tribunal Suprem (TS) no s'ha pronunciat sobre si els autoritzava a participar en la comissió presencialment o per videoconferència.





La comissió d'investigació del 155 va ser impulsada per JxCat, ERC, la CUP i els comuns, i Cs, PP i el PSC-Units no assisteixen a les sessions perquè consideren que els partits independentistes utilitzen aquesta comissió per fer propaganda.