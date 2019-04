L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat dos estudis en què, d'una banda, alerta de la lenta lluita que estan tenint molts països d'Europa per combatre l'obesitat infantil i, d'altra banda, del baix nivell de lactància que hi ha, tot i que s'ha demostrat que aquesta pràctica redueix el risc d'obesitat.









"Com més temps es alleta un nen, major és la seva protecció contra l'obesitat. Aquest coneixement pot enfortir els nostres esforços en la prevenció de l'obesitat. Actuar sobre l'obesitat infantil, inclosa l'obesitat severa, pot tenir importants beneficis, no només per la salut i el benestar dels nens, sinó també per als sistemes nacionals d'atenció de salut, de manera que hem de fer tot el possible per promoure i protegir la lactància materna en tota la regió", ha dit el director de la Divisió de Malalties no Transmissibles i Promoció de la Salut a través del Curs de Vida de l'OMS/Europa, Bente Mikkelsen.





L'obesitat greu en els nens s'associa amb resultats cardiovasculars, metabòlics i altres negatius per a la salut immediats i a llarg termini. De fet, quan es comparen nens amb sobrepès amb nens amb obesitat severa, aquests últims tenen un perfil de factor de risc cardio-metabòlic molt pitjor.





En aquest sentit, segons el nou estudi de l'OMS, titulat 'La prevalença d'obesitat severa en els nens de primària en 21 països europeus', i que ha estat presentat al Congrés Europeu sobre Obesitat, celebrat a Glasgow (Regne Unit), l'obesitat severa afecta gairebé 400.000 dels aproximadament 13,7 milions de nens de 6 a 9 anys que viuen als 21 països participants.





L'obesitat severa és un problema de salut pública greu i els resultats d'aquest estudi mostren que una gran quantitat de nens a la regió europea la pateixen. Donat el seu impacte en l'educació, la salut, l'assistència social i l'economia, el treball de l'OMS remarca que l'obesitat s'ha d'abordar a través d'una varietat d'enfocaments, des de la prevenció fins al diagnòstic i tractament primerencs.





EL 77% DELS NENS SÓN ALLETATS





D'altra banda, el segon estudi, anomenat 'Associació entre les característiques en néixer, la lactància materna i l'obesitat, en 22 països', ha mostrat que tot i el flux constant d'evidència d'investigació que mostra els beneficis per a la salut de la lactància materna, al costat de nombroses iniciatives polítiques destinades a promoure pràctiques òptimes de lactància materna, l'adopció de la lactància materna exclusiva a la regió d'Europa es manté per sota del nivell global recomanat.





L'OMS recomana la lactància materna exclusiva durant els primers 6 mesos de vida. A partir de llavors, els nadons han de rebre aliments complementaris nutricionalment adequats amb lactància contínua fins als 2 anys d'edat o més.





Concretament, aquest estudi va mostrar que, en gairebé tots els països, més del 77 per cent dels nens van ser alletats, si bé hi va haver algunes excepcions: a Irlanda el 46 per cent dels nens mai van ser alletats, a França el 38 per cent i a Malta el 35 per cent. A més, només 4 dels 12 països van tenir una prevalença de lactància materna exclusiva (durant 6 mesos o més) del 25 per cent o més: Tadjikistan (73%), Turkmenistan (57%), Kazakhstan (51%) i Geòrgia (35%).





Segons l'estudi, les pràctiques de lactància materna a la regió no compleixen amb les recomanacions de l'OMS per diversos motius, entre ells: polítiques ineficients per fomentar la lactància materna, falta de preparació de professionals de la salut per donar suport a la lactància materna, comercialització intensiva de substituts de la llet materna i problemes en la legislació sobre la protecció de la maternitat.





"La promoció de la lactància materna ofereix una oportunitat perquè la política de prevenció de l'obesitat respongui al problema de l'obesitat infantil a la regió Europea. Les polítiques nacionals existents per promoure les pràctiques de lactància materna i com es desenvolupen aquestes polítiques poden portar a alguns països a tenir més o menys èxit en la lluita contra l'obesitat", ha dit el cap de l'Oficina Europea de Prevenció i Control de Malalties No Transmissibles de l'OMS, Joao Breda.