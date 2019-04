LetterOne, societat controlada per l'inversor rus Mikhaïl Fridman, ha decidit rebaixar del 35,49% al 20,999% el requisit mínim d'acceptació del capital de la seva oferta pública d'adquisició (OPA) sobre la cadena de supermercats Dia, segons va sol·licitar la signatura a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).









L'entitat ha fet aquesta modificació en les condicions de l'OPA després de sol·licitar a la CNMV que determini com "preu equitatiu" els 0,67 euros per acció que ofereix als accionistes de Dia, després d'aportar un informe de valoració emès per Duff & Phelps.





El document remès a la CNMV per part de la societat de l'inversor rus assegura que Dia es troba, "de manera demostrable", a "serioses dificultats financeres" i considera que el preu ofert és "equitatiu", en ser superior al que resulta en aplicar els mètodes de valoració de l'article 10 del Reial Decret 1066/2007.





LetterOne, una vegada que es confirmi aquesta quantitat com "preu equitatiu", sol·licita una modificació de l'oferta per Dia, per tal de reduir la condició d'acceptació mínima anterior, que estava vinculada al sí dels titulars d'almenys 220,96 milions d'accions, el que suposava el 50% dels títols als quals es dirigia efectivament.





Amb aquesta modificació, l'èxit de l'OPA de la societat controlada per Fridman passaria a dependre de l'acceptació d'almenys 130.709.000 d'accions, que representen un 20,999% del capital de la cadena de supermercats.





El nou límit mínim proposat per LetterOne suposaria, que conjuntament amb el 29,001% de les accions que ja posseeix la companyia a Dia, passaria a controlar més del 50% del capital social de l'empresa espanyola.





Aquest canvi en els requisits mínims per a l'èxit d'aquesta operació de compra sobre Dia es produeix després que LetterOne tornés a ampliar el termini d'acceptació de l'OPA fins el 6 de maig inclòs i després de conèixer que la companyia s'ha anotat unes pèrdues netes d'entre 140 i 150 milions d'euros en el primer trimestre de l'any.