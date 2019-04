L'enviat de Guaidó a Espanya: "Avui s'esfondra el mite de la unitat de les Forces Armades al voltant de l'usurpador"

Antonio Ecarri, enviat personal per a Espanya del president encarregat de Veneçuela, Juan Guaidó, ha afirmat aquest dimarts que la situació al seu país "és complexa" però que "està clar és que avui s'esfondra el mite de la unitat monolítica de les Forces Armades voltant de l'usurpador ".





"Està demostrat que hi ha sectors de les Forces Armades que exigeixen la reinstitucionalització del país i la convocatòria d'eleccions lliures i democràtiques", ha dit Ecarri en declaracions en què s'ha mostrat convençut que avui és "el començament de la fi" per al règim de Nicolás Maduro.





Ecarri s'ha reunit aquest dimarts amb responsables del Ministeri espanyol d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, als quals han agraït que Espanya hagi ratificat el seu suport a Juan Guaidó com a president encarregat del país.





A més, ha aprofitat per subratllar les "credencials democràtiques" de Guaidó i els que li donen suport. "Els hem dit que això no és un cop d'Estat, el cop d'Estat és el que va donar Maduro", ha insistit Ecarri, recordant que Maduro "sí que es va autoproclamar" el passat mes de gener, quan va prendre possessió per a un nou mandat sorgit d'unes eleccions que no van ser reconegudes per la comunitat internacional.





Ecarri no ha volgut precisar si ell esperava que el conjunt de les Forces Armades donés suport ràpidament a Juan Guaidó després de la seva crida d'aquest dimarts. Al seu parer, "la cúpula (l'Exèrcit) que dóna suport a Maduro ha de recapacitar", però no ho fa perquè "té greus problemes delinqüencials de corrupció".





DEMANA QUE EXIGEIXIN ELECCIONS LLIURES





Això sí, ha cridat "als membres de les Forces Armades que no s'han pronunciat encara a no reprimir al poble ni als seus companys sinó que se sumin a l'exigència d'una convocatòria electoral". "Que no hi hagi vessament de sang, perquè no val la pena vessar ni una gota de sang pel règim", ha dit.





Ecarri ha recalcat que el Govern de Maduro ha estat "cec i sord davant el clam de la societat veneçolana i la societat civilitzada, perquè tant el Grup de Contacte de la UE com el Grup de Lima han demanat eleccions i Maduro s'ha negat en rodó".





Segons la seva opinió, "quan un règim es nega rotundament a convocar eleccions, que és l'única sortida democràtica, per algun lloc rebenta el problema" i és quan pot haver un desenllaç per la via d'"una insurrecció popular o un pronunciament militar".