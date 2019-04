Els aliats fatals de Maduro

De manera oberta, intensa i desafiant els russos aposten per la continuïtat del règim de Nicolás Maduro com si Veneçuela fos una colònia de l'imperi tsarista i tinguessin drets. Cada vegada que Washington amenaça amb intervenció militar, els russos repliquen que no ho permetran. També utilitzen una xarxa de hackers que llancen campanyes per internet contra l'oposició veneçolana.









La ingerència russa en els assumptes interns de Veneçuela és descarada. No han demanat autorització del parlament i encara s'atreveixen a pontificar en un país on són estranys i forans. Estan lluny de la seva pàtria a 10.000 quilòmetres de distància. No hi ha res comú amb els veneçolans, a excepció de compartir règims totalitaris.





Ni els russos ni els xinesos tenen alguna afinitat amb els veneçolans. Tampoc s'integren i els seus interessos es limiten a explotar els negocis que han aconseguit amarrar amb els seus amics chavistes sota els termes de corrupció més obscens i salvatges. Petroli, or, diamant i coltan són els seus principals objectius a canvi de ferralla militar russa i electrodomèstics xinesos de baixa qualitat.





Si l'extint Hugo Chávez els va obrir les portes a les riqueses del país, Maduro els va donar les claus. I així és difícil que els seus aliats vulguin deixar aquesta gorgera. Ni als russos ni als xinesos i molt menys als cubans els agrada fer negocis sota regles clares, competitives i transparents, sinó més aviat tractar amb tiranies corruptes sense control i governs malfactors, que és on obtenen avantatges.





Moscou i l'Havana van a esprémer a Caracas fins a l'última gota de l'or negre, groc i ara blau (coltan) que li permetin els chavistes. Han descobert el nou "Dorado" a l'Arc Miner, al sud del país, que representa el 12% del territori nacional, suficient per canviar "pepites d'or" per kalaixnikovs i telèfons mòbils xinesos.





Ni els russos ni els cubans ni els xinesos han fet alguna aportació digne als veneçolans, sinó mort, violència i deute immoral. Quan va faltar el sucre a Caracas, Fidel mai va enviar un terròs per endolcir sinó torturadors per trencar els opositors. Quan va faltar el pa, Putin tampoc va enviar la farina, sinó tancs i avions per matar els opositors. I quan va venir l'onada d'apagades els van abandonar a la seva sort.





L'opacitat i la foscor dominen les relacions i els contractes bilaterals d'aquesta aliança fatal i corrupta. Els sectors de l'oposició no han tingut accés als contractes, anomenats de cooperació, que el règim ha subscrit amb els seus aliats. En un començament Maduro va ser l'home de l'Havana i el ministre de Defensa, Vladimir Padrino López, va ser o és l'home de Moscou.





Padrí López és el responsable clau d'haver impulsat la presència dels militars russos a Caracas, el que ha molestat als seus veïns llatinoamericans i especialment als Estats Units. Sembla que el ministre veneçolà se sent incapaç de defensar amb la seva pròpia força armada a la nació que ha de trucar als russos perquè vinguin a defensar-lo amb l'armament obsolet que li han venut.





Però el paradoxal és que ni Maduro ni Padrí ni ningú del seu entorn ha mostrat interès per trobar asil a Moscou, l'Havana o Pequín quan caigui el règim, per què serà?, sinó que prefereixen anar a Espanya, potser Mèxic o una illa caribenya a la qual li han donat de tot fins a una pista d'aterratge.