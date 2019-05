El PSC no vol que De Gispert rebi la Creu de Sant Jordi

El PSC ha registrat aquest dijous una moció al Parlament que insta la Cambra catalana a demanar al Govern revocar la Creu de Sant Jordi que l'executiu de Quim Torra va acordar atorgar a l'expresidenta del Parlament Núria de Gispert dimarts.









En el document, els socialistes recorden que De Gispert va ser reprovada pel Parlament "pels seus reiterats comentaris públics, vexatoris i excloents contra determinats diputats del Parlament que representen, no a només 1.100.000 votants, sinó també al conjunt de la societat catalana".





Subratllen que aquest tipus de comentaris de De Gispert s'han seguit produint "sense solució de continuïtat", no només després de la reprovació de la Cambra catalana, sinó fins i tot després de l'acord pel qual se li atorga la Creu de Sant Jordi.





Els socialistes catalans fan referència a una entrada al Twitter de De Gispert d'aquest dimecres en què es pot llegir: "Per a tots vosaltres, per als que desitgen que torni la dignitat a les nostres institucions".





A aquest comentari ha adjuntat la imatge d'un altre tweet en què es pot llegir: "Girauta a Toledo, Acostades a 'Madriz', Millo a Andalusia, Dolors Montserrat a la UE" i el titular d'una notícia de l'Associació Catalana de Productors Porcins -amb la imatge d'un porc- que resa 'Catalunya augmenta les seves exportacions'.





El PSC recorda que la Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat, que es va crear el 1981 per distingir persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya .





Per tot això, reclamen que la Cambra catalana demani a l'Executiu la derogació de l'acord de concessió de la Creu de Sant Jordi a De Gispert "per no reunir les condicions d'idoneïtat necessàries per ser mereixedora de tan alta distinció".