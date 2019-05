De Gispert compara membres de PP i Cs amb porcs

L'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, ha copiat en el seu perfil de Twitter un missatge de cadena en què compara membres de PP i Cs amb porcs i el dedica a tots els que desitgen "que torni la dignitat" a les institucions catalanes .





En el missatge, penjat en el seu perfil personal de Twitter, esmenta: 'Juan Carlos Girauta a Toledo, Inés Arrimadas a 'Madriz', Enric Millo a Andalusia i Dolors Montserrat a la UE' acompanyat d'una imatge de l'Associació Catalana de Productors de porcí (Porcat), que té un porc com a logo, amb el titular 'Catalunya augmenta les exportacions'.













El missatge arriba dos dies després que el Govern acordada concedir-li la Creu de Sant Jordi al costat d'altres expresidents del Parlament.





Aquest mateix dijous l'ha retirat del seu compte de Twitter perquè, segons ha explicat, no volia dir porc a ningú.









L'Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat) ha subratllat aquest dijous que no ha fet el tuit la imatge del qual ha estat utilitzada per l'expresidenta del Parlament.





"Algun anònim ha utilitzat la imatge de Porcat per a burlar-se del PP i de Cs. Nosaltres no hem tingut res que veure. Ens sembla una gamberrada de la qual no cal fer molt de cas...", ha expressat l'Associació porcina.