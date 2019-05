Veïns del Raval i treballadors del CAP Raval Nord han criticat aquest dijous que el solar al costat del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) en el qual s'estudia ubicar el nou ambulatori és "absolutament inadequat" perquè trauria espai públic i impactaria negativament, i han defensat la Capella de la Misericòrdia com a millor opció per a allotjar-lo.









En roda de premsa aquest dijous a la capella --ocupada des de finals de març--, la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, ha assenyalat que construir en l'espai conegut com el 'cub' (el cub) "incompliria els criteris de requisits mínims" de la Conselleria de Salut per a la creació de centres i de l'Ajuntament per al barri, i generaria una resposta negativa de la ciutadania.





"El Raval té ara un greu problema d'habitabilitat" que empitjoraria en perdre aquest solar usat per a l'oci i la circulació, i l'edifici perjudicaria les finques de veïns davant les que es construiria, amb el que preveuen inseguretat jurídica per al projecte.





L'edifici, que el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha avalat aquest dijous com a alternativa a la Misericòrdia --encara sense posicionar-se--, s'aixecaria davant el mural d'Eduardo Chillida i tindria una forma allargada que els veïns alerten que faria multiplicar les escales d'accés, de manera que qüestionen també la sostenibilitat.





El CatSalut assegura que en el 'cub' cabrien unes deu consultes més, al que la infermera del CAP Antònia Raya, que forma part de la direcció, ha assenyalat que pot ser més necessari ampliar el personal que l'espai, i ha vist "esbiaixat" contemplar l'edifici només de forma tècnica, que creu que contradiu plans de Salut com el Enapisc i el Pinsap.





"Si es vol donar una solució urgent i ràpida, que la prenguin en el ple" municipal d'aquest divendres, portant a votació la revocació de la cessió del Macba, ja que es tracta d'un conveni que ha caducat, i ha lamentat que es plantegi per al CAP un espai que el Macba ha descartat per a la seva ampliació perquè urbanísticament és inviable.





La infermera i part de la direcció del CAP Núria Villanueva ha dit: "Si el CatSalut s'aprova el 'cub', entrarà en contradicció amb les seves polítiques de salut, i des d'atenció primària això no anirà bé", i ha dit que com a treballadors no poden acceptar treure espai públic i verd, quan hi ha estudis que relacionen l'espai verd amb la salut.





MÉS MOBILITZACIONS





El veí del barri i portaveu de la plataforma CAP Raval Nord Digne Iñaki García ha demanat que els grups municipals "posin per davant les necessitats de la gent" i triïn construir l'ambulatori a la capella, i ha avisat que si no ho fan mantindran la ocupació i es plantegen presentar demandes i recursos.





"Estan en joc les condicions de treball, la seguretat, i l'atenció", i es tracta d'una necessitat que veuen imperiosa, davant del que lamenten que l'opció del 'cub' retarda els tràmits i pren un solar propietat de la Diputació de Barcelona, el que el endarrereix més.





Ha acusat el Macba i la seva Fundació de "forçar" als grups municipals, davant la qual cosa els veïns defensen que el museu pot ampliar-se en l'aparcament que hi ha a la plaça dels Àngels.