Xavi Hernández ha anunciat oficialment que dóna un tomb a la seva carrera: el català deixarà de ser futbolista per centrar el seu futur en ser entrenador. "Aquesta és la meva última temporada com a jugador, però estic desitjant veure què em depara el futur com a entrenador", diu la nota.









Xavi, que aquest any va guanyar la lliga de Qatar, ha assegurat que el seu estil de joc es basarà en el que ha seguit el Barça durant els últims anys: "La meva filosofia com a entrenador reflecteix l'estil que desenvolupem durant molts anys sota la influència de Johan Cruyff i de la Masia, i que té el seu màxim exponent en la manera de jugar a futbol al Barcelona. M'encanta veure els equips prendre la iniciativa en el camp, el futbol d'atac i tornar a l'essència del que tots estimem des els nostres dies d'infància: el futbol de possessió ".