El conflicte per l'horari lectiu dels professors se li ennuega a Bargalló

La quinzena d'integrants dels sindicats educatius UstecStes, CCOO, Intersindical-CSC, AspepcSps, CGT i UGT que aquest dijous s'han tancat a la Conselleria d'Educació de la Generalitat han passat la nit a la seu del departament.









Critiquen l'"immobilisme" del conseller Bargalló per recuperar l'horari lectiu anterior a les retallades amb la reducció d'una hora al professorat i veuen urgent iniciar el pròxim curs amb el restabliment d'aquest horari - en 2017 ja es va reduir una hora de les dues que es van incrementar--, una reducció de ràtios i procés negociador per revertir totes les retallades.





S'han reunit aquest dijous amb la Generalitat en la Taula Sectorial del Personal Docent no Universitari, i han assegurat que davant la "passivitat" del departament seguiran endavant amb la seva vaga el 16 de maig a l'ensenyament públic.





"CAP CONCRECIÓ"





El portaveu de UstecStes, Ramon Font, ha explicat que el departament no els ha presentat "cap concreció" de cara al curs que ve, i que únicament garantia l'increment de docents per augment d'escolarització.





Font ha explicat que la reclamació de reduir una hora l'horari lectiu per a situar-lo com abans de la crisi tindria, segons ell, un cost de 45 milions d'euros i suposarien 3.400 nous docents, i ha dit que els sindicats han reclamat un decret llei per a habilitar la partida pressupostària necessària.





Ha explicat que preveuen mantenir el tancament durant tot el dia i la nit, i que si aquest divendres no han rebut cap proposta diferent, acudiran a registrar la vaga per al 16 de maig.





MESURES DEL DEPARTAMENT





Per la seva banda, la Conselleria d'Educació ha remarcat que des del curs 2016-2017 ha revertit "bona part de les retallades implementades des del curs 2011-2012" i millores en el sistema educatiu.





Ha assenyalat que la reducció d'una hora lectiva al professorat va suposar 2.500 docents; el retorn d'hores de reducció per a càrrecs de coordinació altres 270; l'increment d'hores lectives a grups d'escolarització de Batxillerat, 210 més, i l'increment de 0,7 hores per grup en Secundària, 220 docents.





També ha subratllat que ha millorat els criteris de provisió de substitucions des de l'1 de setembre i totes les llicències de més de 7 dies naturals; el nomenament i pagament del mes de juliol als substituts amb més de sis mesos de servei, i l'increment d'hores lectives de reducció per a exercir càrrecs directius i de coordinació.