Trencades les negociacions entre Nissan i els treballadors

Nissan Motor Ibèrica i els sindicats han trencat aquesta matinada les negociacions que ha mantingut durant aquesta setmana en mediació del departament de Treball de la Generalitat per arribar a un acord sobre l'ERO de 600 treballadors i la direcció ha anunciat que informarà la multinacional automobilística perquè "prengui les decisions que consideri oportunes".









En un comunicat, la companyia ha lamentat l'exercici de "gran irresponsabilitat" del comitè d'empresa per rebutjar, de forma inexplicable, a les tres de la matinada la línia de treball traçada per ambdues parts i les condicions ofertes per l'empresa.





Entre altres propostes, Nissan va oferir compensar les prejubilacions amb el 85% del salari net fins a la jubilació als 63 anys d'edat; una prima d'adhesió en un pagament únic equivalent al 5%, per als que s'acullin a les prejubilacions; un pla de baixes incentivades voluntàries, fins a 31 març de 2020, millorant les condicions actuals, que és una indemnització legal més 50.000 euros nets.





També ha proposat una pujada salarial del 3% durant la vigència del conveni - un 0,6% no consolidat en 2019 i sengles pujades de l'1% consolidat més un 0,2% no consolidat en 2020 i 2021-, a més d'un pla estratègic per millorar habilitats d'operaris i especialistes, entre d'altres.





Fonts pròximes a la companyia consultades han lamentat que l'esforç negociador hagi quedat suspès i han acusat a CCOO de voler "dinamitar" les negociacions.





Recorden a més que la multinacional ha anunciat una inversió de 70 milions en una nova planta de pintura d'última generació.





Per la seva banda, fonts sindicals consultades han explicat que un dels principals esculls és que la direcció no ofereix garanties de futur per a les plantes de Barcelona més enllà de la situació actual.





Expliquen que sí es van acostar posicions sobre les condicions de les prejubilacions, però asseguren que la plantilla necessita més seguretat sobre l'esdevenir de les factories.





En aquest sentit, han confirmat que preveuen mobilitzacions de protesta durant el Saló Automobile que tindrà lloc de l'11 al 19 de maig al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona.