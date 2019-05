Colau retira la proposta de treure la Capella de la Misericòrdia del Macba per destinar-la al CAP Raval

El Govern de BComú ha retirat de nou del ple de Barcelona d'aquest divendres, l'últim del mandat, -ja ho va fer en el ple d'abril- la proposta d'extingir la concessió de la Capella de la Misericòrdia prevista per a l'ampliació del Museu d'Art Contemporània de Barcelona (Macba) per destinar-la a l'ampliació del Centre d'Atenció Primària (CAP) Raval Nord.









Així ho ha anunciat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, que ha dit que, tot i que considera que situar el CAP al solar annex al Macba, propietat de la Diputació de Barcelona, no és la millor opció, no posaran "cap problema" i acceptaran que es faci en el lloc on hi hagi més consens polític.





Tot i així, ha assegurat que no creuen que sigui la millor opció ja que suposa construir en un lloc molt densificat i perquè pot afectar els veïns del carrer Joaquim Costa, i, davant les crítiques de l'oposició que li han retret haver creat conflicte , ha defensat que si la construcció del CAP està en marxa és "gràcies al compromís" de BComú.





La votació finalment ha quedat retirada, el que ha ocasionat les protestes de veïns del Raval que havien assistit a la sessió plenària i que han abandonat l'hemicicle al crit de "MACBA, fora del barri".





La directora del CAP Raval Nord, Ana Romagosa, ha considerat que la millor opció és ubicar les instal·lacions a la Misericòrdia perquè situar-se "en el 'cub', al costat del Macba, ens faria quedar a l'ombra del museu i provocaria problemes per a les ambulàncies i les persones amb mobilitat reduïda ".





En un missatge a través de Twitter, ha destacat que aquesta ubicació no s'ha de mesurar pels metres quadrats disponibles, sinó per la ubicació òptima.