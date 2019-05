L'acusació popular del cas Mercuri de presumpta corrupció a Sabadell, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha anunciat aquest divendres que dilluns que ve demanarà a l'Audiència de Barcelona la presó provisional per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos.









L'advocat de la Plataforma, Raül García Barroso, ha indicat als mitjans que no té aplicada cap mesura cautelar i ha assegurat que no es va presentar el passat dimarts a l'audiència preliminar de la peça 25 bis --investiga els pagaments amb targetes del Consell Comarcal del Vallès Occidental que es porta als jutjats de Terrassa-- i no va al·legar cap "causa justa" i va enviar al seu lloc al seu procuradora.





Així mateix ha justificat aquesta mesura per "l'evident risc de fuga i l'alarma social generada" pels delictes que se li s'investiguen, ja que sobre ell s'acumulen quatre anys i quatre mesos de presó, per una banda, per la condemna avalada pel Tribunal Suprem --un any i quatre mesos per la peça 5-- i de l'altra, tres anys de presó --peça 30 per la retirada fraudulenta de multes--.





Segons ha explicat Barroso, aquesta setmana la defensa de Bustos ha presentat recurs de cassació davant el Suprem pel dictamen de la peça 30, d'aquesta manera, l'exalcalde compta amb una sentència ferma i s'està a l'espera de citació de judici per les peces 25bis i 33 --centrada en l'omissió del consistori en la persecució de delictes--.





El lletrat també ha informat que la instructora de macroprocés judicial ha canviat, fins ara el portava la magistrada Beatriz Faura i des de fa uns dos mesos s'encarrega d'això Pilar Eugènia Casasús.