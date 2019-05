Iceta a Rajoy: "Torna, Mariano! 'Lleva'ns el fracassat de davant!"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat el canvi de lideratge al PP després de la marxa de l'expresident del Govern central, Mariano Rajoy, cosa que, segons ha manifestat, mai s'havia imaginat que passaria: "Torna, Mariano, torna ! ¡lleva'ns al fracassat de davant! ", ha exclamat en relació al fracàs electoral del PP de Pablo Casado.









En una intervenció a la Festa de la Rosa del PSC del Vallès Oriental (Barcelona) aquest dissabte, Iceta ha vinculat els bons resultats del PSOE a les eleccions generals al fet que el president del Govern central, Pedro Sánchez, hagi demostrat que "es poden fer les coses bé "al capdavant de l'Executiu.





"Li vaig dir: deslliureu-nos de Rajoy i del PP, i ho ha fet, va complir", ha afirmat Iceta, que ha defensat el projecte de govern de Sánchez i, especialment, la pujada d'impostos a les rendes més altes.





En aquest sentit, s'ha mostrat crític amb els qui acusen el PSOE de voler pujar-els impostos a les classes mitjanes: "Són classe mitjana els que guanyen més de 130.000 euros? 'En quin país viuen! No els guanyo ni jo, que sóc president d'un grup parlamentari!".





El seu partit, ha sostingut, és el de les classes treballadores, raó per la qual, segons ell, hi ha moltes persones que s'alegren que el PSOE hagi guanyat les eleccions tot i no haver-los votat perquè el seu projecte és el d'"un país de colors, de llibertats, d'esperança".





També s'ha mostrat crític amb el Brexit: "Jo sóc molt anglòfil i parlo molt bé anglès, però et vols anar, i ja estan votant altra vegada per anar al Parlament Europeu... Es podrien haver estalviat el viatge!"